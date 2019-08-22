妻罹乳癌人生毀滅！兒爆料「爸帶阿姨遊清境」　偷吃夫：我都說對不起了

▲陳妻崩潰大哭「不要再騙了」。（示意圖，無關本案／翻攝pixabay）

記者廖安莘／新北報導

新北一名陳姓男子，在老婆罹患乳癌住院時，與邱姓女子偷情，甚至帶兒子與小三同遊清境，並且要求其隱瞞此事。陳男的未成年兒子不願一再說謊，把真相告知母親。陳妻知情後，傷心欲絕，決定與陳男離婚，並向邱女提出民事賠償。新北地院判邱女須賠償陳妻10萬元。

陳妻表示，雙方結婚多年，婚姻生活幸福美滿，雖然在2012年得知罹患乳癌，但多年來雙方感情絲毫不受影響，陳男也細心照料。然而，在2018年5月時，陳妻因變更標靶藥物、要價百萬元，陳男為此性情大變，竟勃然大怒表示自己不是有錢人，不願再繼續支付標靶藥物的醫療費用，甚至時常以外出烘衣服為由長時間離開醫院，行蹤十分可疑。

經過兒子的提醒下，陳妻才驚覺丈夫有問題，不僅時常與邱女約會，也在陳男手機發現有諸多和邱女的加密訊息和照片，甚至還與兒子一同出遊。陳妻感到心力交瘁，並向陳男攤牌，「她是什麼時候跟你在一起的」、「說是什麼時候不要再騙了」。陳男則回，「我媽去世後，在我最需要人陪的時候，她陪我度過」、「因為我真的很脆弱」，並對邱女已有家庭的事實表示自己做錯了，「我不是跟你對不起了嗎？」陳妻無法接受在自己罹癌、人生幾乎徹底毀掉時，丈夫還與他人偷情；且不捨兒子長時間獨自承受隱瞞事實之壓力，決定離婚，並向邱女求償。

新北地院審理後，邱女否認偷情，但法官根據陳男證詞及錄音證據，認定陳男有與邱女一同出遊、約會的事實，且法官認為，邱女明知對方已有配偶，仍一起出遊，甚至拍攝親密照片，已逾越普通男女正常情誼之交往行為，因此判她須賠償陳妻10萬元，可再上訴。

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