慶祝高嘉瑜出戰選立委　粉絲瘋狂餵食「送100份雞排」

▲高嘉瑜出戰選立委，老闆送雞排慶祝。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨在21日的中執會通過區域立委徵召名單，「港湖女神」高嘉瑜確定被徵召出戰，有熱情的地方粉絲為了慶祝她被提名送上許多食物，讓高嘉瑜懷疑這是對手的計謀，意圖使人發胖。

高嘉瑜22日在臉書發文，熱情的南港雞排店、冰店老闆，送了一堆食物，「還說為了慶祝提名，要再送100份雞排給我。」她懷疑，「我覺得老闆可能是對手派來的意圖使人發胖。」

▲雞排店老闆慶祝高嘉瑜出戰選立委。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



民進黨區域立委針對艱困選區布局，21日中執會通過徵召名單，北市部分包含第四選區（內湖南港）由「港湖女神」高嘉瑜對戰國民黨的李彥秀。高嘉瑜在記者會上一度落淚，感謝黨不計前嫌、不計毀譽給自己機會。

高嘉瑜致詞時一度激動落淚，「我在民進黨裡面沒有派系，我知道我在黨內人緣不是很好，又有滿多爭議，民進黨不計前嫌、不計毀譽，給年輕人機會，代表民進黨是多元民主可以接納不同聲音的政黨，我真的很感謝民進黨給我這樣的機會，感謝黨內的包容、前輩的禮讓，讓我有機會可以參選。」

高嘉瑜強調，2020選戰確實非常艱困，小英總統的政績大家有目共睹，人民這三年多來見證了蔡政府的能力跟成果，也感受到基層給予的支持，雖然這些日子對民進黨而言有很多風雨，但自己會跟黨齊心協力，一起團結贏得勝選。

▲民進黨徵召高嘉瑜選立委。（圖／記者蔣婕妤攝）