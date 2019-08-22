　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

慶祝高嘉瑜出戰選立委　粉絲瘋狂餵食「送100份雞排」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼高嘉瑜出戰選立委，老闆送雞排慶祝。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲高嘉瑜出戰選立委，老闆送雞排慶祝。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨在21日的中執會通過區域立委徵召名單，「港湖女神」高嘉瑜確定被徵召出戰，有熱情的地方粉絲為了慶祝她被提名送上許多食物，讓高嘉瑜懷疑這是對手的計謀，意圖使人發胖。

高嘉瑜22日在臉書發文，熱情的南港雞排店、冰店老闆，送了一堆食物，「還說為了慶祝提名，要再送100份雞排給我。」她懷疑，「我覺得老闆可能是對手派來的意圖使人發胖。」

▲▼雞排店老闆慶祝高嘉瑜出戰選立委。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲雞排店老闆慶祝高嘉瑜出戰選立委。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

民進黨區域立委針對艱困選區布局，21日中執會通過徵召名單，北市部分包含第四選區（內湖南港）由「港湖女神」高嘉瑜對戰國民黨的李彥秀。高嘉瑜在記者會上一度落淚，感謝黨不計前嫌、不計毀譽給自己機會。

高嘉瑜致詞時一度激動落淚，「我在民進黨裡面沒有派系，我知道我在黨內人緣不是很好，又有滿多爭議，民進黨不計前嫌、不計毀譽，給年輕人機會，代表民進黨是多元民主可以接納不同聲音的政黨，我真的很感謝民進黨給我這樣的機會，感謝黨內的包容、前輩的禮讓，讓我有機會可以參選。」

高嘉瑜強調，2020選戰確實非常艱困，小英總統的政績大家有目共睹，人民這三年多來見證了蔡政府的能力跟成果，也感受到基層給予的支持，雖然這些日子對民進黨而言有很多風雨，但自己會跟黨齊心協力，一起團結贏得勝選。

▲▼民進黨徵召高嘉瑜選立委。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲民進黨徵召高嘉瑜選立委。（圖／記者蔣婕妤攝）

ET快訊
24歲女小腹隆起「以為懷孕」卻驗出癌末　陸男友「回4字」她秒
英駐港職員鄭文傑赴深圳失聯！陸媒爆「他嫖娼被拘15天」
快訊／南韓宣布撕毀《軍情協定》不續簽　反制日本經濟報復
范冰冰鉛筆腿美照爆「是假的」！路人鏡頭一拍…未修圖曝真實身材

關鍵字：高嘉瑜,民進黨,2020立委大選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／2分鐘看新版身分證7功能　蘇貞昌掛保證：不會有被監控的危險

韓國瑜顧問團談重啟核四　林飛帆諷：「噗嚨共」團隊加一個「土豆」

慶祝高嘉瑜出戰選立委　粉絲瘋狂餵食「送100份雞排」

如果有追蹤器就大條了！　謝龍介：確實有看到「電線」照片

快訊／「郭柯王」世紀同框！三人並肩而坐　823音樂會後大合照

「白鹿」颱風逼近　國軍3萬4千兵力待命

坦言遭勸選大安立委　簡舒培：黨中央一天多變、無所適從

韓國瑜解密「遲到25分上哪去」！臉書PO出佛光山：祝星雲大師吉祥平安

批柯文哲823迎合深藍「噁爛」　王世堅：郭台銘怎被耍的一愣一愣的？

社區小旅行好難到　雲林女兒張嘉郡點出「地方創生問題關鍵」

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

連路人都搶拍！慶祝奶奶93歲生日 製「巨型看板」當驚喜...網：好溫馨

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀800M...傷重離世

跟豆漿一起睡超怕翻身壓死牠...　整晚睡姿「腳自動彈開」網友笑瘋

影／2分鐘看新版身分證7功能　蘇貞昌掛保證：不會有被監控的危險

韓國瑜顧問團談重啟核四　林飛帆諷：「噗嚨共」團隊加一個「土豆」

慶祝高嘉瑜出戰選立委　粉絲瘋狂餵食「送100份雞排」

如果有追蹤器就大條了！　謝龍介：確實有看到「電線」照片

快訊／「郭柯王」世紀同框！三人並肩而坐　823音樂會後大合照

「白鹿」颱風逼近　國軍3萬4千兵力待命

坦言遭勸選大安立委　簡舒培：黨中央一天多變、無所適從

韓國瑜解密「遲到25分上哪去」！臉書PO出佛光山：祝星雲大師吉祥平安

批柯文哲823迎合深藍「噁爛」　王世堅：郭台銘怎被耍的一愣一愣的？

社區小旅行好難到　雲林女兒張嘉郡點出「地方創生問題關鍵」

我家就有任意門！驚喜價小預算也能買大車　說走就走與世界零距離

與業者開課被質疑涉圖利…清大：台大也有　台大否認「自己辦的！」

她當總統夫人污走1800萬　被控貪污重罪「關87年」仍笑容滿面

日高中妹海邊受訪！「驚人發育」勾魂老司機　1個手機殼破案...本尊被神出了

只需10分鐘氣炸鍋也可以做甜食　網驚：太有創意了！

港人赴台定居增30.79%　陸委會：仍以婚姻、依親為主

遇雨必淹！台中大安積水60cm　居民騎「水上摩托車」涉險通過

野外露營收集「自然之聲」　44歲音樂家睡夢中「被熊咬走」慘死

防盜刷！刷卡出現這3種情形　必須要簡訊或email即時通知

「夢幻逸品」2.7折起！富士琺瑯Honey Ware聯名款moz餐具限量換購

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

政治熱門新聞

即／讓90位日籍官員空等25分..

謝龍介「看過韓的追蹤器」！王淺..

即／日本自民黨青年局長訪台　韓..

幕後／韓國瑜美商演說　外商代表..

快訊／政院：明年10月全面換發..

韓國瑜喊重啟核四　侯友宜：有能..

挺韓名嘴：韓國瑜再假掰下去沒勝..

打臉陳麗娜追蹤器說　網洗板討照..

數位身分證有國旗　40億增8功..

網友討追蹤器！陳麗娜坦言：我沒..

韓國瑜2度失禮　一稿兩講現場尷..

朱學恒批韓國瑜愛將：公信力退回..

韓遲到原因曝！原來去佛光山

常美冰店跟風韓國瑜「晶晶體」　..

更多熱門

相關新聞

民進黨提名許淑華　時力：深表遺憾

針對民進黨提名許淑華參選台北市松山信義區立委，時代力量22日發布新聞稿，對於民進黨打破先前的協議「深表遺憾」；而民進黨秘書長羅文嘉21日稱，民進黨當然要在汐止選區提名，不然將「讓給國民黨」，時代力量認為輕看他們長期的耕耘，「作為黨秘書長的發言格局，可以更有高度與深思熟慮。」

影／韓國瑜接外賓大遲到　蔡英文：天啊！怎麼回

影／蔡英文：侯友宜比韓國瑜接地氣

影／蔡英文批韓國瑜：要誠實不要牽拖

影／抽菸？蔡英文：國民黨爆料荒腔走板

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 王令麟 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」　2站開19分鐘

白鹿增強又變胖！接近台灣時達強度顛峰

獨／罔腰親密片瘋傳！男友鳳梨心痛曝分手原因

即／讓90位日籍官員空等25分鐘！韓國瑜：已獲體諒

AV女帝消失10年⋯如今住在下水道

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

具惠善：安宰賢嫌X頭不性感逼離婚

金希澈、利特舞台零互動！粉絲：他們吵架了

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

白鹿撲台「台灣頭到尾都有」！周六日強風豪雨

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」：妳把我毀掉

恐龍家長：沖繩有沒有賣腸病毒特效藥？　網友全怒了

謝龍介「看過韓的追蹤器」！王淺秋打臉了

更多

最夯影音

更多

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面