影／叮嚀韓國瑜核四議題要做功課　蔡英文：侯友宜比較接地氣

記者陶本和／台北報導

高雄市長韓國瑜主張重啟核四，被同黨籍的新北市長侯友宜打臉「核四是假議題」。對此，總統蔡英文22日表示，功課要做也要接地氣，這幾天她觀察，覺得侯友宜比韓國瑜接地氣，「政策要花時間，也要了解實情，不是外包給某個團隊就可以，且外包成員還是過去執政團隊，還留在過去的時代」。

國民黨總統參選人韓國瑜表示若在安全無虞、人民同意的兩大條件下核四必須重啟。對此，新北市長侯友宜在當天說「核四是個假議題」之後，22日上午再度表示，面對核四現在實際狀況，燃料棒有一半已經回美國了，且核廢料「你有能力處理嗎？」

侯友宜說，政府面對困難要更加精進的做好，不是退卻、妥協；國家經濟不斷往前走最大的力量就是能源，中央能源政策要非常清楚，要不斷的盤點，「我不反對核電，我最憂慮的是缺電」，缺電了，什麼都沒有了，國家也沒有了。

對於韓國瑜要重啟核四，蔡英文說，要做功課也要接地氣，這幾天她觀察覺得，侯友宜比韓國瑜要接地氣，而且重點不在於缺電，缺電是假議題，如果要重啟核四，先回答一個問題，就是核廢料要怎麼處理？

蔡英文說，這是高度困難，而且成本非常高的事情；她特別叮嚀韓國瑜，政策要花時間，也要接地氣了解實情，不是外包給某個團隊，就可以提出政策，況且所謂外包成員，都是過去的執政團隊，「還是留在過去的時代」。

▲蔡英文出席「『全國醫師參與居家失能個案家庭醫師照護方案投入健康關懷開跑』記者會」。（圖／記者陶本和攝）

