影／韓國瑜接日本外賓大遲到25分鐘　蔡英文：天啊！這題怎麼回答

記者陶本和／台北報導

日本自由民主黨青年局局長佐佐木紀眾議員率90人拜訪高雄，原本預定22日上午10時30分雙方進行會晤，但市長韓國瑜卻大遲到，足足讓現場賓客傻等了25分鐘。對此，總統蔡英文下午首訪時聽到，先是露出尷尬的笑容，直呼，「天啊，這題要怎麼回答」。

90名日籍官員上午10時30分準時在鳳山行政中心會議室就坐，現場人員還送上在地名產「烏魚子」供品嚐，但等了又等，約定的時間都過了，市長大位仍是空無一人，高雄大家長韓國瑜不見蹤影。

無奈之餘，與會者先行開始會議，並由副秘歡迎致詞；會晤開始25分鐘後、近11時時，主角韓國瑜才終於姍姍來遲。韓國瑜似乎自知遲到相當失禮，走進會議室時還雙手合十向現場外賓致意，豈料當他坐下後，副秘講過的歡迎致詞稿，韓國瑜竟拿起來又再講了一次，「一稿兩講」讓現場日籍官員相當尷尬。

對此，由於總統職權，主責國防、兩岸與外交等，因此接待外賓，是身為總統的家常便飯，蔡英文聽到韓國瑜大遲到，先是露出尷尬的笑容，但又不希望在外人面前批評自己國家的市長，在回應前先直呼，「天啊，這題要怎麼回答」。

蔡英文思考一陣之後才說，守時是政治人物很重要的一件事，尤其是接待外賓，對方千里而來，更應該要準時。

▼蔡英文出席「『全國醫師參與居家失能個案家庭醫師照護方案投入健康關懷開跑』記者會」。（圖／記者陶本和攝）

