影／蔡英文批韓國瑜：要誠實不要牽拖　試圖去掩蓋被質疑的事

記者陶本和／台北報導

針對韓國瑜座車及私家車疑遭置放追蹤器案態度反覆，又不願提告一事。總統蔡英文22日下午受訪時說，韓國瑜如果被質疑什麼事情，就應該要誠實面對，不要去牽拖其他事情，來試圖掩蓋被質疑的事。

韓國瑜自爆自己的座車「可能」遭裝置追蹤器，但又隨即表示「不會提告」。不過總統府認為，雖然是告訴乃論罪，但仍建議應該馬上提告，因為事涉證據保全問題，若日程延宕，證據恐有流失造假的疑慮。

在此一議題延燒幾日後，高雄市政府的新聞局長王淺秋又表示，「是有很多『疑似』的跡證，但是都還需要進一步的查證。」讓其團隊在此事件上態度出現反覆的狀況，引起各界議論。

對此，蔡英文表示，韓國瑜如果質疑什麼事情，就應該要誠實面對，不要牽拖其他的事，去試圖掩蓋被人家質疑的事情。

至於2011年蔡英文也曾提出對前總統馬英九政府有政治偵防的狀況。蔡英文說，當時她是被動回應，因為有媒體報導，也確實有拿出證據，此外當時也有提告，司法都有釐清。

另外，由於蔡英文是在修車場長大，對於韓國瑜團隊指稱，追蹤器裝在引擎上的說法，她笑說，「根據專家的說法，不是說不太可能的事情嗎？」

▼蔡英文出席「『全國醫師參與居家失能個案家庭醫師照護方案投入健康關懷開跑』記者會」。（圖／記者陶本和攝）

