東森自然美加入北科大產學聯盟　技術打造先端科學美容

▲東森自然美與國立台北科技大學產學聯盟合作，（左起）北科大產學合作長教授黃聲東、北科大教授方旭偉、東森自然美董事長廖尚文期盼雙方的交流分享，能夠一起為美容醫學領域帶來更多突破。（圖／東森自然美提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森集團跨足自然美美容保養領域後，積極強化產品，並且力邀知名女星蔣欣代言，讓品牌形象大翻新，為了從生活美容走向科學美容、醫學美容，東森自然美在技術及設備方面力求精進，今（8/22）與國立台北科技大學完成產學聯盟簽約合作，未來雙方將在專業技術、儀器方面進行交流，期在領域上有更多成長與突破。

東森自然美董事長廖尚文表示，自然美在蔡燕萍老師的主持下，發展至今已有40幾年，東森集團去年加入自然美後，希望能在原有基礎上更進一步發展，從過去以生活美容為主，未來逐漸走向科學美容、醫學美容，因此除了本身專精的美容領域，也需要更多外部資源一起合作，不論技術、設備，北科大在相關領域擁有豐富資源，雙方合作後，相信能夠讓東森自然美有更好的機會跨出去。

廖尚文特別提到，在美容SPA領域上，好的儀器設備可以事半功倍，讓好的商品發揮更大效益，不管是做臉或保養身體，藉由非侵入性方式，就能夠快速、有效的讓消費者達到美容效果，這也是東森自然美努力的方向。

▲方旭偉、廖尚文樂見在大家共同努力下，能夠讓醫學美容、科學美容領域發展的更好。

由科技部主導、臺北科大執行的生醫材料表面工程產學技術聯盟，今年進入第4年，聯盟集結產業界許多夥伴，包含製造商、研發者、品牌、銷售端等60家以上廠商，現在又有了東森自然美加入，北科大教授方旭偉認為，在美容保養產業方面，市場通路是一個很重要的關鍵點，有了好的市場通路，可以決定好的產品策略，產學聯盟希望能協助廠商，把更高端、前瞻性技術融入到產品裡，短期內在台灣、亞太做大，長期可以建構出世界級品牌。

方旭偉指出，東森自然美以往從美容SPA開始，現在也慢慢進入到美容醫療、美容診所，而不論是相關產品或醫療美容設備，其實有很多法規和功能上的限制，在產學合作上，北科大前期將以顧問諮詢角色提供相關服務，協助新的醫療、醫美院所上軌道後，進而再想出新的策略，目標成為領導性的醫療美容健康，甚至是現在常說的幸福健康產業概念。

▲黃聲東認為學校的專業技術，可以協助東森自然美做好產品銷售。

北科大產學合作長教授黃聲東表示，除了電子、電機產業，生醫產業也是學校努力的強項之一，透過產學聯盟合作，可望帶來兩大效益，第一、增加人才培訓，減少學用落差；第二、每個廠商都有不同需求，在平台可以結合、互相交流。新技術之外，學校近年也積極投入發展AI人工智慧，對於應用在醫美保養上，更能了解每位顧客需求，藉此降低通路成本，提升更高的附加價值，未來也可以協助東森自然美做產品銷售、掌握客群。