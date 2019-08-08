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東森購物1～7月營收比去年成長30%　保健食品賣到奪冠

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東森購物1～7月營收YOY成長30%（圖／東森購物提供）

▲東森購物電話行銷管理共識營，董事長王令麟親蒞現場，激勵員工士氣。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物公布7月營收14.7億，較去年同期成長22%；累計今年1～7月合併營收114億，較去年同期成長30%，觀察各通路7月單月業績表現，以網路成長表現最為優異，營收4.9億，較去年同期成長81%，其次是電話行銷通路，營收3.8億，較去年同期成長68%。由於此時正逢家電旺季、情人節與父親節，再加上主題式商品週活動，不僅提前進入禮物採購高峰期，更帶動業績成長。

東森購物7月繳出亮眼成績單，觀察上半年熱銷商品排行，保健食品囊括前7大，第1名「華陀龜鹿固骨膠」累積銷售金額達3.7億，第2名「妍美会專利游離型葉黃素」共售出近6萬組，近1.4億營業額，第3名「妍美会專利雙纖燃燒膠囊」累積銷售金額1.2億，其次包括膠原蛋白胜肽飲、葉黃素、ASHIYA肌因超級賦活保養品和黑酵素等都相當受會員歡迎。

東森購物擁有926萬會員數，其中女性會員占7成，而女性健康意識抬頭，熱衷保持窕窈和追求美麗，促使「她經濟」崛起，並且反應在熱銷商品類別上。

東森購物表示，除了美容保養品，在保健食品選擇上，從臉部保養品、護髮產品、眼睛視力、照顧關節，到補充膠原蛋白讓自己看起來更年輕，以及注重體內環保、保持窕窈身材等，女性青睞的商品從頭到腳應有盡有；進一步觀察今年1～7月純女性銷售金額排行，第1名為「妍美会專利雙纖燃燒膠囊」，顯示女性越來越肯花錢，投資在自己的身材和美麗上。

另外，熱銷排行第10名是生活用品「Hello kitty香水凝露洗衣球」，從2018年熱銷至今，累積銷售破6萬組、1,200萬顆，換算足以繞台灣一圈半，東森購物看準Hello Kitty萌商機，7月推出Hello Kitty電視商品週，結果檔檔熱賣，獲得廣大女性會員們喜歡，商品銷售一空，工廠封模組加量趕工中。

東森集團擁有豐沛資源，並應用大數據分析，採取精準的行銷，除了原有的型錄、電話行銷、MOD、APP、OTT等，集團近年積極發展多元通路，包括東森自然美、草莓網、東森寵物雲，不僅帶動東森聲量往上再提升，各通路之間也都發揮了加乘效果。

其中，東森購物網與自然美合作，全台第一家「東森自然美ETAMLL品牌旗艦館」正式上線，全館共有120項商品，為慶祝盛大開幕，即日起至8/19止，祭出滿額買大送小活動，單筆訂單買就送眼唇卸妝液30ml+超效保濕試用包組、滿3,600元送東森自然美御妍美盒，希望藉由集團資源整合共享，提供消費者全面性的生活消費需求。

ET快訊
即／利奇馬變胖襲台！台南市、屏東縣宣布明天正常上班上課
不斷更新／全台9日「停班停課」懶人包

關鍵字：東森購物,東森自然美,電商,網購

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