東森自然美全台首家線上旗艦店　搶MIT美妝保養市場大餅

▲東森自然美進駐東森購物網開設全台第一家線上旗艦館。（圖／東森自然美提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

為全面搶攻MIT肌膚保養市場，東森購物網與東森自然美今（7/18）宣布，全台第一家線上「東森自然美旗艦館」正式上線，未來在東森購物會員規模、高消費力、高流量的挹注下，可望為東森自然美導入30%新客，拓展虛擬通路市場，預計2020年東森自然美線上營收衝出至少500萬元以上。

東森購物電子商務中心事業部執行長楊俊元表示，東森網路購物2019年首季營收成長達79%，大幅優於實體通路成長幅度，此次在東森購物網開設東森自然美旗艦館，除了線上線下整合，另一層涵義是，東森自然美是台灣最重要的一線保養美容品牌，願意進駐東森購物網線上銷售，將帶動其他領域的龍頭品牌跟進，藉由線上線下的客戶整合，預期可發揮360度綜效整合效應，提供會員更全方位、更精緻的美容保養服務體驗。

▲開幕期間推出全新超效保濕水光組85折。

楊俊元提到，東森購物網會員中，有高達近6成女性消費者群，加上每月不重複訪客數達1400萬人次、日平均流量達600萬人次。去年不論業績、訂單、購買金額皆維持在雙位數成長，加上近年積極深耕品牌合作，獲得許多MIT美妝品牌支持與肯定，目前站內已進駐多達近1,450個美妝品牌，美妝銷售表現亮眼，今年第1季MIT品牌年增率達108%、FORTE亦有158%銷售成長。

為歡慶東森自然美東森購物旗艦館開幕，7/18～8/1推出專屬限定優惠商品「超效保濕水光系列」全面85折。「超效保濕水光系列」為東森自然美全新強效保濕功能產品，強調以特效小分子補水精華，滲透活膚保水功能由內增強保濕力，突破傳統玻尿酸10倍，是夏日打造自然水漾好肌底的必備保濕殿堂級聖品，單筆訂單買就送眼唇卸妝液30ml+超效保濕試用包組、滿3,000元送生化保濕洗面乳80g、滿6,000元送物理性美白防曬乳SPF35。

▲開幕同時推薦PS美美妍電眼修修全效眼霜、PS美美妍彩妝組，讓廣大會員女性美麗一夏。