東森自然美推全新最強保濕神器　購物台首賣獨家組合

▲東森自然美推出全新超效保濕精華液，將於8/15（四）下午14:00～14:40於購物台34頻道進行電視首賣。（圖／東森自然美提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣女性美妝保養市場規模超過千億新台幣，其中美容保養品約佔50%，意即一人平均擁有5瓶以上保養品，也顯示現代女性越來越肯花錢，投資在自己的身材和美麗上。

東森購物電視購物執行長彭鴻珷表示，東森購物自去年11月與自然美結盟以來，結合線上線下機制，電視購物今年無論在業績、訂單、購買金額皆維持倍數成長，整體美妝銷售表現亮眼，目前台內已進駐多達近2,500個美妝品牌，每年夏天的保濕產品必成為熱銷品項，此次首賣「超效保濕精華液」，預期將帶動東森自然美美妝業績成長3～4成。

東森自然美今年8月推出全新強效保濕功能產品「超效保濕精華液」，號稱「史上最強保濕神器」，是目前東森自然美門市詢問度最高的一級明星商品，強調突破傳統玻尿酸約10倍，100%天然活性輕鬆打造鎖水層，富含γ-PGA保濕成份，使皮膚更具透明度與潤澤感，全面增強保濕力，是夏日打造自然水漾好肌底的必備保濕殿堂級聖品。好用到綜藝主持新秀林怡廷、娛樂主播簡立吉吉、知名旅遊主持人李秀媛、政經節目主播黃寶慧、豎琴藝術家邱孟璐等知名女性，一一現身推薦。

▲NB-1細緻毛孔臉部90分鐘課程+超效保濕水光精華液組合，東森價3,380元。

「超效保濕精華液」將於8月15日（四）下午14:00～14:40 東森購物34台進行電視首賣，並獨家搭配原價2,400元的NB-1細緻毛孔臉部90分鐘課程組合，幫助賦活肌膚彈性柔嫩修護，細緻毛孔，使毛孔自然代謝、收斂，獨家組合東森價3,380元，當日下訂立即回饋20%東森幣，同時加贈14ml 超效保濕精華液體驗組，限時限量推出。