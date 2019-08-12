醫學美容國際研討會　王正坤：玻尿酸隆鼻垂直血管進針可避免血管栓塞

▲中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師，受邀在醫學美容會議演講「注射玻尿酸隆鼻」問題，吸引數百位醫師聆聽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

醫學美容科技日新月異，台灣舉辦的醫學美容會議走向國際化路線，8月11日下午舉辦一場「Facial Rejuvenation for Natural Beauty」醫學美容國際研討會，討論臉部抗老化治療，數百位醫師與會。

中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師受邀演講「注射玻尿酸隆鼻」，歐洲醫師Dr. Pierre Nicolau演講刺激膠原蛋白增生的材料與如何預防注射填充物與埋線拉皮副作用。台灣張立言醫師、林上立醫師、高嘉懋醫師與羅峙錕醫師演講洢蓮絲Ellanse注射皺紋與埋線拉皮。除了討論如何把病人變美之外，最重要還是預防副作用的發生。

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王正坤醫師表示，亞洲人的鼻子天生比歐美人低，因此很多亞洲人希望把鼻部山根變挺，而注射玻尿酸、洢蓮絲、晶亮瓷或膠原蛋白隆鼻的風險比手術開刀隆鼻低一點，但是並非沒有風險。注射隆鼻有血管栓塞、血管壓迫、腫塊、感染或潰爛壞死等偶發的副作用，必須預防這些副作用與事先告知病人。

關於注射隆鼻導致眼睛失明的案例，王正坤醫師使用解剖學教科書照片與臨床注射影片來指導與會醫師，副作用是注射玻尿酸栓塞「鼻背側動脈」，然後逆行，往眼睛方向栓塞，塞到中心視網膜動脈，最後失明。

鼻部的解剖構造，由皮膚往下分成５層，依序是皮膚、表淺脂肪層、肌肉纖維層、深層脂肪層與骨膜。鼻背側動脈由深層往表層穿出後，會行走在肌肉上方的表層，然後往鼻尖行走。所以注射深度太淺時，就會把玻尿酸注射進入鼻背側動脈，而導致鼻部潰爛或眼睛失明。即使使用鈍針套管注射，平行血管的鈍針也可能穿入動脈中央，造成栓塞，因此必須把鈍針的路徑打到深層，貼著骨膜注射，因為骨膜上方比較沒有血管，風險比較小。王正坤醫師也運用臨床注射影片，指導醫師使用尖針注射時，尖針方向避免與血管平行，垂直血管進針注射，可以避免栓塞血管。

對於注射玻尿酸發生腫塊的情形，歐洲醫師Dr. Pierre Nicolau指出術後短期幾天的水腫、發紅或瘀血是正常的副作用，原本就會發生。但是長期發生腫塊就比較少見，腫塊可能原因是免疫反應、過敏反應、產品特性、細菌感染、注射不均勻或不明原因。預防腫塊的方法是避免注射位置太淺或避免注射永久性的產品，當腫塊發生時，必須回診找醫師治療，可以口服藥物、針對病灶局部注射藥物或切開移除。醫學治療原本就有風險，只要誠實告知病人，事先預防，可以有效減少副作用的發生。

關於台灣玻尿酸市場分析，王正坤醫師表示今年韓國市佔率第１名的LG集團YVOIRE伊婉玻尿酸大舉進入台灣市場，準備與世界各國的玻尿酸廠牌在台灣競爭。玻尿酸的選擇要素，是低過敏性、高彈性、高黏性、支撐力大與維持時間久。韓國LG的YVOIRE伊婉玻尿酸製程，降低交聯劑的含量來降低皮膚過敏反應，增加交聯比例來提高彈性，增加玻尿酸分子量來提高黏性，而世界各國醫藥大廠都是往這個方向邁進，紛紛展現成果。王正坤正色地說，台灣的醫學美容儀器與材料，大部分都從國外進口，本土廠商沒有生產相同等級的醫療儀器或醫材，這也是台灣本土廠商必須積極發展的方向，才能保有台灣生技產業在全球的競爭力。