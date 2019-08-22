陸客不來搶攻國際觀光客！觀光局組隊赴日熱舞嗨翻全場　

▲台中市新民中學師生參加日本祭典。（圖／交通部觀光局提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

中國大陸限縮陸客來台，衝擊台灣觀光旅遊業者，交通部長林佳龍則認為，「陸客不來自己來」，正積極爭取更多國際觀光客來台。交通部觀光局22日由國際組組長黃勢芳與台中市新民中學師生，共同組成之台灣代表團隊「Time for Taiwan 」，參加日本三大Yosakoi祭典之一的「名古屋真中祭（Nippon Domanaka Matsuri）」，鼓勵日本民眾來台感受台灣魅力。

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▲名古屋真中祭是日本三大Yosakoi祭典之一。

據了解，名古屋真中祭是日本中部地區8月份規模最大的祭典活動。台中市新民中學45名師生透過舞蹈展現台灣活力，成功吸引當地民眾目光，更在會中宣傳「2019小鎮漫遊」主題年，特別以「舞動台灣、迎向世界」為表演主題，呈現幸福與歡騰的生命力，加深日本民眾對台灣熱情、好客的溫暖印象。

觀光局表示，舞蹈運用台灣原住民「竹節」的手打節奏，融入原住民、現代舞、武術等多元舞蹈風格，表現出代表台灣在地精神，向參加祭典活動的210組日本表演團體及民眾宣傳台灣觀光魅力並展現台灣誠摯笑容，希望藉此吸引更多日本中部地區民眾來台觀光旅遊。

▲台灣團員以「舞動台灣、迎向世界」為表演主題。