搭起來！台鐵首列會移動的美術館　集集彩繪列車飄「蕉」香

▲「國立集集美術館」彩繪列車今日亮相。（圖／交通部觀光局提供，下同）

記者胡順惠／新北報導

為帶動中台灣觀光產業發展，交通部觀光局、台鐵局、高鐵三方合作，推出集集支線彩繪列車「國立集集美術館」，20日上午在新北市樹林火車站正式亮相，打造全台首座會移動的美術館。列車車廂以代表集集香蕉的亮黃色作為主色設計，車頂天花板是集集線的時間年表，座椅則印上921當天報紙，代表台灣人即使受到天災襲擊仍越挫越勇。

「國立集集美術館」全部4節車廂預計於今年9月底以前陸續完成，未來1年彩繪列車將行駛於集集支線，為讓更多遊客感受鐵道風光，體驗台灣經典小鎮之美，高鐵與台鐵合作推出了「搭雙鐵·遊集集」套裝遊程，另交通部觀光局也推出兩款「集集鐵道小鎮漫遊套票」，最低下殺6折起。

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▲全台首座會移動的美術館。

觀光局局長周永暉致詞時表示，本次集集鐡道彩繪列車特別邀請旅美設計師江孟芝親自操刀設計，以集集特產山蕉作為視覺主色，簡潔的用色大器而典雅，並融入集集線的重要歷史紀錄、採訪20種集集線的美好、香蕉趣味小知識等內容貫穿整部列車，將集集支線列車化身為一件美麗的藝術品，呈現多樣的集集風貌，宛如置身於一座會移動的美術館。

車廂外體是由集集的經濟作物山蕉所萃取的金蕉色一體成型，沒有過多的裝飾就讓純粹的黃成為主體，它不僅象徵集集的山蕉，也是石虎重要棲地的暖黃，更是集集支線的火車車頭、車廂顏色，一個顏色把集集所有的光輝歲月都交織在一起，在1999年921大地震後二十年的今天，再度呈現集集黃金年代的輝煌。

▲座椅上印製以假亂真的報紙，訴說著20年前921的故事。

車頂天花板是集集線的時間年表，年代的演進隨著列車的前進而有了速度感，一項項重要事蹟串連在一起，與地板的香蕉的線條交相輝映，頭上仰望的是歷史的見證。另外，今年適逢921大地震20周年，座椅上印上以假亂真的報紙，上頭是921的新聞，與現今集集耀眼蛻變的報導做對比，代表集集是一段從裂痕淬煉出的小鎮。

值得一提的是，集集鎮是石虎的重要棲地之一，有「石虎娘家」美譽。因此不論在內外車體上，都可以看見石虎的蹤跡，坐在窗戶上、抑或是站在手把旁，若是有來搭這班列車，別忘記找找俏皮可愛的石虎，一起來幫助集集成為保育石虎的重鎮。

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