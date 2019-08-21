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金路獎20周年了！林佳龍頒獎定義「人本交通」：互動帶來感動

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▲▼金路獎頒獎典禮。（圖／交通部提供）

▲金路獎頒獎典禮。（圖／交通部提供）

記者胡順惠／台北報導

交通界的年度盛會金路獎，今年邁向第20屆，並由交通部高公局籌辦，頒獎典禮在今（21）日14時於台灣鐵路管理局演藝廳舉行，本屆共頒發8大類獎項計有54個機關單位及個人獲獎。交通部長林佳龍出席時表示，古希臘交通跟感動是同一個字，代表藉由互動帶來感動，吻合人本交通的理念。

今年金路獎的終身成就獎，得獎人則為成功大學土木系蔡攀鰲教授，他可謂台灣柔性鋪面的祖師爺，對於瀝青混凝土材料深入鑽研，並強調理論與實務相結合，教導學生學以致用，在學界逾30年培育英才無數，民國88年退休後並於89年創立中華鋪面工程學會，將所學延續傳承，對於國內道路鋪面品質貢獻卓越。

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林佳龍說，金路獎第20屆輪到高公局主辦，蔡攀鰲教授桃李滿天下，可說是實至名歸，連行政院前院長毛治國都要叫老師，一個活動辦20年越辦越好，確實達到表揚的效果，路是人走出來，也要有人開路，跟大家生活密切相關，希望打造人本交通，做到安全、效率、品質的綠色交通。

▲▼金路獎頒獎典禮,林佳龍。 （圖／記者胡順惠攝）

▲金路獎的終身成就獎得獎人為成功大學土木系蔡攀鰲教授。 （圖／記者胡順惠攝，下同）

特殊貢獻獎則由台鐵瑞芳站日語志工隊獲得此項殊榮，目前志工成員包含阿公王孝敦、李春長以及阿嬤許陳配、陳金鳳，他們參加志工團有10年以上，年紀最大的志工91歲，最年輕的也高齡87歲。志工們每天上午兩人一組、下午改由一人駐守瑞芳火車站，協助日本旅客導覽、指引觀光景點。

林佳龍說，特殊貢獻獎頒給瑞芳車站的志工隊，身兼導覽日語翻譯，一開始是從缺，但他說一定要找到能感動人的單位或個人，這才找到志工隊，九份、金瓜石有很多日本人來台灣，擔任重要觀光工作，平均80幾歲，「有你真好，在激烈競爭中得獎很不容易」。

▲▼金路獎頒獎典禮,林佳龍。 （圖／記者胡順惠攝）

▲特殊貢獻獎則是頒給瑞芳車站的志工隊。

林佳龍表示，交通過去比較硬一點，希望他上任後能讓鐵、公路有溫度，帶來服務品質。他說，近日與黃玉霖政次參加周年活動，討論發現古希臘交通跟感動是同一個字，找到能反應人本交通的理念，與民同行連結共好的理念，建議大家開始準備明年的金路獎，才能在競賽中獲得最好的成績。

林佳龍離席時遇到瑞芳站日語志工中其中一人的小孫子，立即親切蹲下與小朋友打招呼，還一起比出讚與擺出可愛姿勢合照，一點也沒有部長的架子，相當親民。

▲▼金路獎頒獎典禮,林佳龍。 （圖／記者胡順惠攝）

▲林佳龍親切蹲下與小朋友合照。

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關鍵字：金路獎,交通部,高公局

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