　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

為討2萬元分手費！他網購3500元「乖乖神器」...闖前女友家狂噴　結局超糗

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲為討2萬元分手費！他網購3500元「乖乖神器」...闖前女友家狂噴　結局超糗（圖／翻攝YouTube「今日小新聞」）

▲阿芬遭前男友闖進家中噴灑不明液體。（圖／翻攝YouTube「今日小新聞」）

記者洪珮瑄／綜合報導

江蘇南通市一名男子阿根（化名）為了索取分手費，花了800元（台幣約3,553元）上網購買號一款號稱能讓人「乖乖」的迷藥。事後，他帶著迷藥闖進前女友阿芬（化名）的家瘋狂噴灑，但對方卻毫無感覺，讓他當場傻眼，懷疑自己買到了假貨。

據現代快報報導，事發當天正值凌晨，阿芬獨自一人在家睡覺，睡夢中突然感覺自己被碰了一下，立刻被嚇醒，一睜開眼竟看見床邊坐了一個人，是前男友阿根。隨後，她立刻大喊，「你怎麼進來的？你想幹什麼？」阿根則回答，「我是來討分手費的。」

據悉，阿根在不久之前被阿芬提出分手，多次挽回無果後，他便向讓阿芬提出要5000元（台幣約22,200元）的分手費。為了避免阿根再來糾纏自己，阿芬在提出分手之後就再也沒接過阿根的電話，沒想到這次對方竟闖進她家使用威脅手段。

▲為討2萬元分手費！他網購3500元「乖乖神器」...闖前女友家狂噴　結局超糗（圖／翻攝現代快報）

▲男子上網購買迷藥。（圖／翻攝現代快報）

事發當時，阿根看見阿芬想拿出手機報警，驚慌又憤怒地把她手機搶走，隨後又將阿芬脖子上的一條金項鍊給扯下，並且憤怒地說，「妳什麼時候給我分手費，我就把手機和項鍊還妳！」

阿根氣憤地離開，回家先吃了半顆解藥，接著又返回阿芬家，手上還拿著一瓶上網買的迷藥大量噴灑。阿芬雖然不知道那罐噴霧劑是什麼，但卻感到很不安，隨後便和前男友瘋狂拉扯，並且大喊「救命」。

阿根聽見阿芬的求救聲嚇得落荒而逃，由於太過緊張，不小心在開車的過程中撞到了一根大樹，以至於車輛無法繼續行駛。據悉，當時損壞的車輛已被修理廠拖走，但阿根卻不見蹤影。

▲為討2萬元分手費！他網購3500元「乖乖神器」...闖前女友家狂噴　結局超糗（圖／翻攝YouTube「今日小新聞」）

▲男子非法侵入住宅、搶劫，已被警方拘留。（圖／翻攝YouTube「今日小新聞」）

事後，警察在車站裡順利逮到阿根，並且將他所持的迷藥送去查驗，發現該噴霧劑並未含有效成分。阿根表示，「賣家說一噴就靈，但是我噴了很久，它一點反應都沒有，可能買到了假貨。」據悉，目前阿根因涉嫌非法侵入住宅和搶劫罪，已被警方刑事拘留。

ET快訊
24歲女小腹隆起「以為懷孕」卻驗出癌末　陸男友「回4字」她秒
英駐港職員鄭文傑赴深圳失聯！陸媒爆「他嫖娼被拘15天」

關鍵字：分手費,迷藥,噴霧,前女友

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港人赴台定居增30.79%　陸委會：仍以婚姻、依親為主

旅遊中遇4男搭訕…2女被綁走淪為性奴！　「逼接客+拍裸照」7天

影／吉林大學為留學生提供「叫醒服務」　校方：南湖會館也是賓館很正常

沒用手機號5年卻欠3.4萬元通話費　她忘「這個動作」GG了

國台辦批軍售案「賣身投靠」　陸委會：缺乏文明水準

24歲女小腹隆起「以為懷孕」...去醫院驗出癌症末期　男友「回4字」她秒掉淚

英領事館職員鄭文傑失聯　陸媒爆「他嫖娼被拘15天」

學長約開房！傻妹赴約後失身「被要求隨叫隨到」…崩潰吼「上當了」吞藥

台灣館沒了！上海亞洲寵物展開幕聚2萬品牌　業者自己登陸

華聞快遞／廣州啟動「菜籃子」建設！10月可吃上「供港標準」肉菜

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

連路人都搶拍！慶祝奶奶93歲生日 製「巨型看板」當驚喜...網：好溫馨

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

跟豆漿一起睡超怕翻身壓死牠...　整晚睡姿「腳自動彈開」網友笑瘋

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀800M...傷重離世

港人赴台定居增30.79%　陸委會：仍以婚姻、依親為主

旅遊中遇4男搭訕…2女被綁走淪為性奴！　「逼接客+拍裸照」7天

影／吉林大學為留學生提供「叫醒服務」　校方：南湖會館也是賓館很正常

沒用手機號5年卻欠3.4萬元通話費　她忘「這個動作」GG了

國台辦批軍售案「賣身投靠」　陸委會：缺乏文明水準

24歲女小腹隆起「以為懷孕」...去醫院驗出癌症末期　男友「回4字」她秒掉淚

英領事館職員鄭文傑失聯　陸媒爆「他嫖娼被拘15天」

學長約開房！傻妹赴約後失身「被要求隨叫隨到」…崩潰吼「上當了」吞藥

台灣館沒了！上海亞洲寵物展開幕聚2萬品牌　業者自己登陸

華聞快遞／廣州啟動「菜籃子」建設！10月可吃上「供港標準」肉菜

大馬麥當勞挑戰「3倍辣炸雞」　3台灣人一吃慘GG：蹲廁所「灼熱爆菊」！

中職／高中找到蹲捕樂趣　羅暐捷設定3年上一軍

致死率高達70%！「這種病」連兒科急診醫都怕...患者恐瞬間成植物人

苗栗明德社區復育野蜂有成　將辦「成果發表」共同保護森林

影／「孟晚舟」機場被扣留畫面首度曝光！海關花了3小時搜查盤問

首屆世界盃跆拳道品勢賽　馬允中公認品勢雙金入袋

八百壯士8/23再上陣！軍公教年改釋憲遊行　北市4百警力維安

2019週年慶必BUY攻略！敏感性女孩趕快囤起來

中職／邱志恆零簽但激勵獎金門檻低　上一軍就有望拿到

我家就有任意門！驚喜價小預算也能買大車　說走就走與世界零距離

大陸熱門新聞

忘關鏡頭！瑜珈妹更衣被看光

男友要「制服play」卻拿出尼..

與女友大吵！他駕車狂飆洩憤…下..

5歲男童坐上SUV「帶3歲妹找..

速食店玩手機邊充電！他當場觸電..

爸媽被逼下跪！他隱忍10年持刀..

伴娘遭10噁男壓床「揉胸打屁屁..

學長約開房！傻妹失身後崩潰吞藥

美售台F-16V戰機　環時：大..

超市員工幫抬嬰兒車致孩子重摔昏..

16歲男得小感冒...跑800..

24歲女驗出癌症末期　男友回4..

港警車頭燈太亮　辣模po照反擊

再次回應軍售案 國台辦：賣身投..

更多熱門

相關新聞

悄悄進入前女友家…看她只穿內褲躺床　渣男硬上！

新北市蘆洲區一對同居情侶去年分手，男子搬離愛巢，但遲遲不歸還住處鑰匙，過沒幾天，男子偷偷潛入前女友家中，發現其僅穿內褲躺在床上，他突然性慾大起，撲上去激吻一番，女方嚇醒反抗，仍被脫褲性侵；事後男子還傳LINE說，「我本性不壞，妳就不能大膽地原諒我一次嗎？」女方火大提告。

恐怖男求復合被打槍...綑綁77歲女友外婆「猛灌笑氣」

愛情動作片瘋傳　老司機狂Call她

如何擺脫月光族？他1妙招存款激增　全網嗨翻

色男誘騙少女自拍裸照　強索分手費

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 王令麟 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」　2站開19分鐘

白鹿增強又變胖！接近台灣時達強度顛峰

獨／罔腰親密片瘋傳！男友鳳梨心痛曝分手原因

即／讓90位日籍官員空等25分鐘！韓國瑜：已獲體諒

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

AV女帝消失10年⋯如今住在下水道

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

金希澈、利特舞台零互動！粉絲：他們吵架了

具惠善：安宰賢嫌X頭不性感逼離婚

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

白鹿撲台「台灣頭到尾都有」！周六日強風豪雨

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」：妳把我毀掉

恐龍家長：沖繩有沒有賣腸病毒特效藥？　網友全怒了

謝龍介「看過韓的追蹤器」！王淺秋打臉了

更多

最夯影音

更多

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面