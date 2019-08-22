為討2萬元分手費！他網購3500元「乖乖神器」...闖前女友家狂噴　結局超糗

▲阿芬遭前男友闖進家中噴灑不明液體。（圖／翻攝YouTube「今日小新聞」）

記者洪珮瑄／綜合報導

江蘇南通市一名男子阿根（化名）為了索取分手費，花了800元（台幣約3,553元）上網購買號一款號稱能讓人「乖乖」的迷藥。事後，他帶著迷藥闖進前女友阿芬（化名）的家瘋狂噴灑，但對方卻毫無感覺，讓他當場傻眼，懷疑自己買到了假貨。

據現代快報報導，事發當天正值凌晨，阿芬獨自一人在家睡覺，睡夢中突然感覺自己被碰了一下，立刻被嚇醒，一睜開眼竟看見床邊坐了一個人，是前男友阿根。隨後，她立刻大喊，「你怎麼進來的？你想幹什麼？」阿根則回答，「我是來討分手費的。」

據悉，阿根在不久之前被阿芬提出分手，多次挽回無果後，他便向讓阿芬提出要5000元（台幣約22,200元）的分手費。為了避免阿根再來糾纏自己，阿芬在提出分手之後就再也沒接過阿根的電話，沒想到這次對方竟闖進她家使用威脅手段。

▲男子上網購買迷藥。（圖／翻攝現代快報）

事發當時，阿根看見阿芬想拿出手機報警，驚慌又憤怒地把她手機搶走，隨後又將阿芬脖子上的一條金項鍊給扯下，並且憤怒地說，「妳什麼時候給我分手費，我就把手機和項鍊還妳！」

阿根氣憤地離開，回家先吃了半顆解藥，接著又返回阿芬家，手上還拿著一瓶上網買的迷藥大量噴灑。阿芬雖然不知道那罐噴霧劑是什麼，但卻感到很不安，隨後便和前男友瘋狂拉扯，並且大喊「救命」。

阿根聽見阿芬的求救聲嚇得落荒而逃，由於太過緊張，不小心在開車的過程中撞到了一根大樹，以至於車輛無法繼續行駛。據悉，當時損壞的車輛已被修理廠拖走，但阿根卻不見蹤影。

▲男子非法侵入住宅、搶劫，已被警方拘留。（圖／翻攝YouTube「今日小新聞」）

事後，警察在車站裡順利逮到阿根，並且將他所持的迷藥送去查驗，發現該噴霧劑並未含有效成分。阿根表示，「賣家說一噴就靈，但是我噴了很久，它一點反應都沒有，可能買到了假貨。」據悉，目前阿根因涉嫌非法侵入住宅和搶劫罪，已被警方刑事拘留。