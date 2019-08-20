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假扮快遞員求復合！恐怖男遭打槍惱羞...綑綁女友77歲外婆「猛灌笑氣」

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▲恐怖情人,跟蹤,追求,交往,情人,曖昧,愛情。（圖／翻攝自pixabay）

▲恐怖男假扮快遞員，到女友家中求復合。（示意圖，非當事人／翻攝自pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

上海市普陀區一名沈姓男子今年4月假扮快遞員，闖入前女友小許（化名）的家求復合，沒想到卻遭其外婆拒絕，當場惱羞施暴，並且將對方的雙手綑綁，「猛灌笑氣」致休克。事後，該名沈男因涉嫌故意傷害罪，被檢察院批准逮捕。

綜合陸媒報導，今年77歲的陸阿婆當天在自家吃晚餐時，突然聽到門外有人喊「有快遞」，之後便起身去開門，一打開看到是沈男後立即變臉。沈男看見阿婆想將門關起來，馬上用力撞開，硬闖進前女友家中並說，「外婆我要和你談談。」

沈男關上了客廳的窗戶、拉上了窗簾，並且下跪懇求，希望阿婆能在小許的面前替他說句好話，勸他們復合。隨後，陸阿婆當場拒絕，拿起電話想和外出的女兒和孫女聯繫，沒想到還沒打通就被沈男威脅掛斷。

沈男被拒絕後惱羞成怒，將阿婆推倒在地上，開始對她拳打腳踢。隨後，他從背包裡拿出膠帶和繩子，將阿婆的雙手綁住，並且往對方的嘴裡猛灌笑氣（氧化亞氮），甚至還用枕頭摀住阿婆的口鼻，以至於對方當場休克。

過了一陣子，小許和母親下班回到家中，正好被沈男撞見，沈男一手抓住小許的頭髮，一手抓住小許母親的頭髮，將她們拉倒在地上施暴。小許試圖掙脫沈男的控制，跑向樓房內的走廊，不過最後又被拉回了房間。隨後，小許的母親趁機打開窗戶，跑到一樓的玻璃房頂上大喊救命，並且打電話報警。

▲▼暴力示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲小許發現沈男是恐怖情人，多次提分手卻遭對方已死相逼。（圖／取自免費圖庫pexels）

小許見到鄰居們紛紛前來關注，才趕緊跑到外婆身邊查看傷勢。不過，當時外婆左耳出血，臉部浮腫，而且已不省人事，在小許和鄰居們的大聲呼喚下，阿婆才緩緩睜開了眼睛。

沈男事後向警方坦表示，他和小許原本是同事，在2018年5月成為男女朋友。不過在交往之後，小許發現沈男的脾氣有些暴躁，便提出了分手。據悉，分手之後，沈男不斷苦苦哀求復合，還跑到小許家樓下割腕，兩人短暫複合後，又出現了矛盾再次分手。

案發後，沈男也後悔表示，「是我錯了，是我太衝動，突然間就想發洩心中不滿，報復她的家人。」經鑑定，陸阿婆構成輕傷，小許與她的母親均構成輕微傷；而沈男因涉嫌故意傷害罪，被上海市普陀區人民檢察院批准逮捕。

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