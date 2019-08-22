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中正紀念堂潑漆案　蔣公銅像洗乾淨了…獨派青年不起訴

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▲▼蔣公銅像被潑漆　日本遊客傻眼：警察不管嗎？。（圖／翻攝自FETN 蠻番島嶼社粉絲專頁）

▲中正紀念堂蔣公銅像被潑漆案，檢察官調查後處分不起訴涉案的獨派青年。（圖為資料照／翻攝自FETN 蠻番島嶼社粉絲專頁）

記者劉昌松／台北報導

獨派青年「自由台灣黨」李嘉宇、「FETN蠻番島嶼社」陳俞璋，在2018年闖入中正紀念堂大廳，朝蔣公銅像丟擲裝有紅漆的雞蛋，被警方依違反《文化資產保存法》移送法辦，但台北地檢署調查認為，潑漆行為並未損壞蔣公銅像等古蹟，事實上經清洗後也已回復原狀，因此在22日處分不起訴。

▲▼獨派青年潑漆中正紀念堂！修復工人136字淚控：1年辛勞2分鐘被毀。（圖／翻攝爆怨公社）

▲檢察官認為紅漆洗掉後並未對文化資產造成污損。（圖為資料照／翻攝爆怨公社）

李嘉宇、陳俞璋在2018年7月20日，原本要在下午2點20分，為他們涉嫌大溪慈湖蔣介石陵寢潑漆案，到桃園地院出庭，不過他們在當天上午9點30分時，先到中正紀念堂，在蔣公銅像前舉布條，並朝銅像丟擲裝有紅色顏料的雞蛋，並在大廳外的階梯、浮雕潑撒油漆，被趕到的中正一分局員警逮捕，當場查扣3個汽油桶和10多顆蛋殼。

警方依《文資法》、《社維法》將李、陳移送法辦，但檢察官認為，油漆並未損壞相關文資法保護的建築、設施，經清洗後已回復原狀，且很難認定2人在潑漆時知道階梯、浮雕也是受法律保障的文化資產，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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關鍵字：中正紀念堂,蔣公,銅像,潑漆

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