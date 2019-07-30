8/1原住民族日！中正紀念堂戶外2小時演出免費看　超過70位表演陣容



▲8/1原住民族日，中正紀念堂將於民主大道，帶來2小時原住民表演藝術戶外演出。（圖／取自中正紀念堂網站）



記者林育綾／台北報導

8月1日為「原住民族日」，中正紀念堂將於當天下午4至6時，在民主大道舉辦原住民表演藝術戶外演出「足跡」，2小時的樂舞表演呈現原住民文化內涵，民眾可自由前往觀賞。

「足跡」意味著祖先走過的路，也象徵傳統文化將一步步傳承下去，這次由傳源文化藝術團、安坡碇樂班文化藝術團、國立東華大學原住民族學院舞團⋯等超過70位表演者共同演出。當中有部落耆老，也有自小就在都市長大的原民青年，透過共同排練、出演，凝聚對原鄉的認同與共識，未來也將努力地把傳承的足跡持續延長。



▲超過70位表演者共同演出，呈現原住民文化內涵。（圖／中正紀念堂提供，下同）

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中正紀念堂管理處表示，這裡長期致力營造一個有趣、多元的藝文展演場地，而民主大道從去年開始，每年舉辦約60場藝文表演活動，內容豐富，適合全家共賞。由於中正紀念堂為國內外旅遊熱門景點之一，也希望藉由這些表演活動，提供國外旅客親近我國文化藝術的機會。

例如去年在國慶日舉辦的「願景的力量─原住民表演藝術戶外演出」廣受各界關注、深獲好評，因此今年特別在原住民族日加演一場，而當天也是原住民正名運動成功25週年紀念日，更具意義。

而在8月1日原住民族日演出之後，中正紀念堂管理處也即將在10月10日舉辦一場原住民戶外大型表演，屆時周邊還會有國慶相關精彩活動，民眾可共襄盛舉。