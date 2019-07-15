怪異小銅像冒鄉間！「金」人真相萌翻27萬網友：媽媽會氣瘋

實習記者曾筠淇／綜合報導

許多地方都有打扮成全身金黃的街頭藝人，在民眾投遞零錢以前，他們動也不動，有如假人。一名日本網友發出一張「小金人」的照片，許多人原以為是小孩的銅像，殊不知竟是真人！原PO在暑假期間，與2位小朋友在鄉間泥濘中一起打滾、玩樂，全身沾滿金黃泥巴，還拍了有如路間銅像的相片，不過盡興以後，衣服可有得媽媽洗了。

鄉間小路上，偶爾會有不尋常的事物出現，令人感到新奇。而這名日本網友在暑假期間，前往位在鄉下的親戚家，並和小孩們一同玩耍，而後在Twitter發布了「小金人」的可愛模樣，讓不少人以為路上擺放了兩個怪異銅像。只見「銅像」還做出遮嘴、騎腳踏車的的逗趣姿勢，沒想到仔細一看才發現，其實是2個沾滿泥巴的小朋友站在路中間，讓許多網友知道真相後都笑翻了。

從圖中可見，2個小朋友也舒服地在泥濘中玩土，甚至直接躺在這攤泥上，把全身染成一片金黃，地上還有他們玩耍、翻滾過的痕跡，這讓原PO不禁表示，「回家以後，媽媽一定會很生氣。」

這則貼文受到網友熱烈討論，吸引27萬人按愛心，還有超過7萬次的轉推，也有許多網友逗趣地留言表示，「即使在兵馬俑中，也毫無違和感」、「就像泥娃娃一樣」、「我以為是當代藝術展，就像一座銅像」、「根本就是雕像」、「我要把衣服扔了，不想洗」、「如果是我的孩子，我會先笑一下再生氣」。