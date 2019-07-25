兄弟「潑漆灌膠水」破壞機車…留字條恐嚇辱罵X人　檢：2個字寫錯

▲一對蘇姓堂兄弟受託朝王姓女子機車潑漆，並留字條恐嚇對方。（示意圖／視覺中國CFP）

記者黃苑瑜／高雄報導

高雄一對蘇姓堂兄弟受託恐嚇住在三民區的王姓女子，先是朝王女的機車潑漆，並留下恐嚇字條，內容寫著「賤人『在（正確為再字）』跟我的男人有聯絡交集試試看，好自為『知』（正確為之字）」。王女向警方報案，兄弟倆遭檢察官起訴涉嫌恐嚇，而字條內的錯字也被檢方糾正，讓人看了都覺得有夠丟臉。

根據《自由時報》指出，蘇姓堂兄弟於2018年10月間，受綽號「阿林」的男子指示，到三民區天祥一路某巷口朝一輛機車潑漆，同時對機車龍頭鎖頭強灌膠水，讓機車無法使用，並留下字條恫嚇王姓女子，「賤人『在』跟我的男人有聯絡交集試試看，好自為『知』」、「賤人妳讓我的男人跟我回不去了，妳不會好過的」。

王女發現機車遭潑漆後心生畏懼，趕緊報案處理；警方循線追查出蘇姓堂兄弟涉案。兄弟倆在偵訊時坦承受託前往潑漆，卻說恐嚇字條是「阿林」指示放置的，且根本不清楚對方的真實身分；檢方偵結將2人依恐嚇、毀損等罪嫌起訴，還糾正他們字條內有2個字寫錯，讓人看了都覺得這起犯案行為有夠「掉漆！（台語漏氣之意）」。

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