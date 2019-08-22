▲台中一名男子透過網路認識少男，竟藉機猥褻還拍攝對方裸照。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名男子阿義（化名）在網路上認識一名年僅14歲的少年小正（化名），竟藉機猥褻小正，還拍攝小正赤裸下半身的照片、影片。台中地方法院判阿義有期徒刑2年6月，阿義不服決定上訴，但遭到證人打臉，二審將全案駁回，可上訴。

根據判決書，阿義2016年5月間在網路社團認識未滿14歲的小正，7月下旬於小正前往苗栗親友家旅遊住宿時，也前往對方落腳處，沒想到他竟趁著小正洗澡時，假裝與他嬉鬧，藉機用手機拍下小正的裸體照2張，小正的生殖器官也入鏡。

事隔3個月，阿義到小正的住處，又假藉嬉戲的方式，使小正失去防備心，在房間內拿著手機拍下小正光屁股的照片、影片。事後小正母親得知此事，怒而報警處理。

阿義吃上官司後坦承有拍攝照片，但辯稱是小正要求他幫忙拍游泳的樣子給朋友看，拍完覺得不妥就刪除了；第二次拍攝則是在玩鬧，稱小正自己用手拍打屁股，說會放屁，叫自己拍下影片，後來拍完也刪除影片了，至於拍攝用的手機則已經摔壞丟掉了，無法提供鑑定。

但事發時在場的小正表弟卻在警訊中2度證稱，「看到阿義直接把小正的屁股給扒開，然後又拍照還有錄影」，還曾在浴室看到阿義撫摸小正的生殖器，並且拍攝身體，直接打臉阿義的說法。

法院認為，雖然阿義用「沒有扣案照片或錄影檔案，無從判斷是否猥褻」為由提起上訴，但本案2次都有目擊證人小正表弟在場，阿義也承認有拍攝小正用水龍頭沖生殖器、掰開屁股放屁等內容，足以認定是猥褻內容無誤，將他的上訴駁回。全案仍可上訴。

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