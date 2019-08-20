桃園少女案爆發！社工傳162字「超暖簡訊」...力挺繼父、生母：支持妳

記者張君豪、沈繼昌／桃園報導

桃園市一名少女日前爆出遭繼父、生母囚禁於透天厝內，時間長達3年！但繼父20日下午出面喊冤，表示是因少女行為偏差，家中樓下更時常有男孩子站崗，才會將窗戶用膠帶封起，更強調沒有限制少女自由，少女想出門只要知會一聲即可，也向媒體秀出社工傳的鼓勵簡訊。

▲桃園少女被囚3年案件，繼父現身說法。（圖／記者張君豪攝）

少女繼父表示，自己將少女視如己出，煮好飯菜第一件事便是替少女送便當，指出若少女好好求學，行為沒出現偏差，也不會發生後續的事件，他稱，全心對待少女卻吃上官司，「真是無言啊...」。

少女繼父也向媒體出示，由先前曾輔導過少女的社工傳來的鼓勵簡訊，內容寫著，「好久不見，這幾年辛苦了。剛上午查詢新聞，見到了相關報導。時間過得好快，家裡的議題最終以這種方式浮出檯面」。

社工接著寫到，「當年我是你們家的社工，在記錄裡已經持平也如實得去闡述你們遭遇的困難，而現在我對於後來這幾年發生的事情一無所知，也已經不是服務你們家的社工，能提供的協助非常有限」，最後社工提到，作為曾經很貼近你們生活的個人，「還是要表達對妳的支持」，替夫妻倆加油打氣！

▲社工傳訊息對繼父、生母表達支持。（圖／記者張君豪攝）

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