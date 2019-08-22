　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

全台唯一「藍色消防栓」不救災做排氣閥　台水憂混淆...火速拆了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台中藍色消防栓。（圖／記者陳玉攝）

▲神岡區岸裡國小前有全台唯一「藍色消防栓」，但21日早上已被移除。（圖／記者陳玉攝）

記者陳玉／台中報導

冒牌消防栓？神岡區岸裡國小校門口前有支藍色消防栓，有別於易於辨識的紅色外觀，水藍色外觀特別引人注目。但《ETtoday新聞雲》記者22日早上前往查看，已不見藍色消防栓蹤跡，致電詢問台水公司第4處副處長林義雄表示，確實有這支消防栓，原作為救災用，但因水壓水量不足改為手動排氣閥使用，加上日前接到媒體投訴，擔心會混淆大眾判斷，21日已派人拆除，而該處原本就有1個自動排氣閥，後續若需排氣並無影響。

▲▼ 。（圖／翻攝自Google map）

▲▼網路上還可見原本的「藍色消防栓」，但21日因台水公司認為會混淆大眾判斷，火速拆除。（圖／翻攝自Google map、記者陳玉攝）

▲▼台中藍色消防栓。（圖／記者陳玉攝）

林義雄表示，該藍色消防栓是在2009年設置，原本作為救災使用，但因後來水壓水量不足，從附近管線另接一條管線，設置另一個消防栓，而該消防栓就作為輔助排氣閥使用，為了要與救災用消防栓區別，就替其漆上與排水閥相同的藍色。

林義雄補充說明，每當停水後，管線內會有空氣，恢復用水前，會先用排氣閥將體排出，才不會因空氣加壓導致管線破裂。該處原本就有一個自動排水閥，而藍色消防栓做為輔助，需要人員手動開啟，加快排氣速度，在台灣並沒有其他案例，可說是「全台唯一藍色消防栓」。

但《ETtoday新聞雲》記者22日早上前往查看，已不見藍色消防栓蹤跡，對此，林義雄說，這週接獲媒體投訴詢問，內部有開會討論，認為會混淆大眾判斷，加上該藍色消防栓也只是輔助使用，移除並無太大影響，21日早上已派人前往拆除。

▲▼台中藍色消防栓。（圖／記者陳玉攝）

▲目前該處還有1個自動排氣閥，並不影響後續排氣所需。（圖／記者陳玉攝）

ET快訊
時速280公里狂飆10分鐘！日本新幹線「車廂沒關門」　隧道內
結構不對稱…白鹿暴風圈非正圓！「實際風雨會有南北差異」
獨／罔腰親密片瘋傳！鳳梨心痛認「她偷吃」　曝分手原因
快訊／道岔訊號異常！高鐵南下列車延誤
讓90位日籍官員空等25分鐘！　韓國瑜回應了

關鍵字：台中,藍色,消防栓,排氣閥,拆除

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

近百藝術家受騙簽賣身契　華藝網負責人林株楠詐欺未遂起訴

轎車雙黃線迴轉！「碰」...女騎士煞不住撞上重摔痛哭

才剛上班...鬆餅名店員工慘被絞肉機捲入！右手掌「絞成爛泥」　臉慘白急救中

「我都不知小孩是生是死！」警烏龍抓人害陰影大　小夫妻母親怒批素質差

電動代步車撞凹百萬賓士！嬤呆住「眼淚快掉出」　霸氣哥下車第一動作暖爆

快訊／前妻攜水果刀找前夫　口角引衝突！前夫遭砍雙送醫

偷吃全聯可麗餅掰「吞安眠藥恍惚」　法官神打臉：你開車還能轉彎

開完子宮肌瘤才發現懷孕　40歲女忍痛告別首胎…夫怒控醫過失

泰籍移工遭機台捲入斷頸慘死　「雇主認錯和解」獲緩起訴

貸款遭騙背債百萬！原住民「血淚陳情信」　檢警破獲詐騙集團6人收押

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

連路人都搶拍！慶祝奶奶93歲生日 製「巨型看板」當驚喜...網：好溫馨

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀800M...傷重離世

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

謝忻消失70天首現身！　哽咽「我要向Grace道歉」

近百藝術家受騙簽賣身契　華藝網負責人林株楠詐欺未遂起訴

轎車雙黃線迴轉！「碰」...女騎士煞不住撞上重摔痛哭

才剛上班...鬆餅名店員工慘被絞肉機捲入！右手掌「絞成爛泥」　臉慘白急救中

「我都不知小孩是生是死！」警烏龍抓人害陰影大　小夫妻母親怒批素質差

電動代步車撞凹百萬賓士！嬤呆住「眼淚快掉出」　霸氣哥下車第一動作暖爆

快訊／前妻攜水果刀找前夫　口角引衝突！前夫遭砍雙送醫

偷吃全聯可麗餅掰「吞安眠藥恍惚」　法官神打臉：你開車還能轉彎

開完子宮肌瘤才發現懷孕　40歲女忍痛告別首胎…夫怒控醫過失

泰籍移工遭機台捲入斷頸慘死　「雇主認錯和解」獲緩起訴

貸款遭騙背債百萬！原住民「血淚陳情信」　檢警破獲詐騙集團6人收押

中職／桃猿新洋投多猛抵台　洋將大限前可能接替冠猛

I.O.I林娜榮成為「少女時代」徐玄師妹　確定簽約新公司「未來動向」曝光

男星幸福肥鏟肉15kg！　小1號「瘦成南柱赫」⋯網驚：差好多

她長期腹痛以為便秘　40分鐘手術意外取出「1898顆」膽結石

英領事館職員突失聯「遭拘15天」！　胡錫進：無英國置喙空間

韓國瑜「當場簽下重啟連署」：我對核四一本初衷！　提出5個能源主張

近百藝術家受騙簽賣身契　華藝網負責人林株楠詐欺未遂起訴

限量「Discovery露營商品」來了！最低2.4折就能集點加價購

陸客不來搶攻國際觀光客！觀光局組隊赴日熱舞嗨翻全場　

影／岩隈久志回日首戰！相隔350天站上投手丘中繼1局

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2..

他進摩鐵舉槍自戕　女友衝進摩鐵..

即／京站女員工「右手掌捲入絞肉..

判賠50萬！色影師性侵I罩杯女..

色男搭訕2次「騙女藝人回家」猥..

獨／超跑富少賠償　亡者家屬親筆..

獨／女子車禍遇到愛　東港夯警回..

上班族被烏龍警當毒梟開轟3槍

台中三寶嬤闖紅燈！慘害廂型車甩..

董娘帶兒女抓姦打閨蜜　全家起訴

小孩裸頭站踏板迎風！媽騎車還滑..

老婆罹癌　兒爆料父與小三同遊清..

嘉義善人2.4億現鈔塞爆家　發..

夜間打獵誤擊女友　男過失判6個..

更多熱門

相關新聞

港人護照遺失不擔心　朋友說「台警太厲害」

「台灣警察太棒、太厲害了 ！」香港黃先生一家三口來台中自由行卻遇上小女兒身體不舒服，雖迅速抵達醫院，但放有護照等重要物品的隨身包包卻忘了放在計程車上。警方在不到1小時就找回遺失物，卻不見黃家焦急心情。黃先生才說，「朋友都說台灣警察很棒，我一點都不擔心！」

偷拍少年「掰開OO」又猥褻！他不認帳被秒打臉

色男搭訕2次「騙女藝人回家」猥褻得逞　下場曝

台中警方街頭槍聲大作　開4槍逮2車手

他想搬去台中住！在地人推：這區最舒服

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」　2站開19分鐘

AV女帝消失10年⋯如今住在下水道

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

白鹿增強又變胖！接近台灣時達強度顛峰

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

獨／罔腰親密片瘋傳！男友鳳梨心痛曝分手原因

白鹿撲台「台灣頭到尾都有」！周六日強風豪雨

具惠善：安宰賢嫌X頭不性感逼離婚

謝龍介「看過韓的追蹤器」！王淺秋打臉了

金希澈、利特舞台零互動！粉絲：他們吵架了

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

即／讓90位日籍官員空等25分鐘！韓國瑜：已獲體諒

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」：妳把我毀掉

台男問買貴冷氣有價值？洗冷氣師傅解答了

快訊／台鐵汐科到南港站單線行車　上班族氣炸了

更多

最夯影音

更多

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面