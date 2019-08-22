全台唯一「藍色消防栓」不救災做排氣閥　台水憂混淆...火速拆了

▲神岡區岸裡國小前有全台唯一「藍色消防栓」，但21日早上已被移除。（圖／記者陳玉攝）

記者陳玉／台中報導

冒牌消防栓？神岡區岸裡國小校門口前有支藍色消防栓，有別於易於辨識的紅色外觀，水藍色外觀特別引人注目。但《ETtoday新聞雲》記者22日早上前往查看，已不見藍色消防栓蹤跡，致電詢問台水公司第4處副處長林義雄表示，確實有這支消防栓，原作為救災用，但因水壓水量不足改為手動排氣閥使用，加上日前接到媒體投訴，擔心會混淆大眾判斷，21日已派人拆除，而該處原本就有1個自動排氣閥，後續若需排氣並無影響。

▲▼網路上還可見原本的「藍色消防栓」，但21日因台水公司認為會混淆大眾判斷，火速拆除。（圖／翻攝自Google map、記者陳玉攝）

林義雄表示，該藍色消防栓是在2009年設置，原本作為救災使用，但因後來水壓水量不足，從附近管線另接一條管線，設置另一個消防栓，而該消防栓就作為輔助排氣閥使用，為了要與救災用消防栓區別，就替其漆上與排水閥相同的藍色。

林義雄補充說明，每當停水後，管線內會有空氣，恢復用水前，會先用排氣閥將體排出，才不會因空氣加壓導致管線破裂。該處原本就有一個自動排水閥，而藍色消防栓做為輔助，需要人員手動開啟，加快排氣速度，在台灣並沒有其他案例，可說是「全台唯一藍色消防栓」。

但《ETtoday新聞雲》記者22日早上前往查看，已不見藍色消防栓蹤跡，對此，林義雄說，這週接獲媒體投訴詢問，內部有開會討論，認為會混淆大眾判斷，加上該藍色消防栓也只是輔助使用，移除並無太大影響，21日早上已派人前往拆除。

▲目前該處還有1個自動排氣閥，並不影響後續排氣所需。（圖／記者陳玉攝）