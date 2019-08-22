自由行港人護照遺失不擔心　只因「台灣警察太棒太厲害」

▲香港旅客護照失而復得致謝，警員江裕農舉手回禮。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

「台灣警察太棒、太厲害了 ！」香港黃先生一家三口來台中自由行卻遇上小女兒身體不舒服，雖迅速抵達醫院，但放有護照等重要物品的隨身包包卻忘了放在計程車上。警方在不到1小時就找回遺失物，卻不見黃家焦急心情。黃先生才說，「朋友都說台灣警察很棒，我一點都不擔心！」

第二警分局文正派出所8月20日晚間7時許獲報，轄區某醫院急診民眾需要協助，警員江裕農、彭子恆立刻到現場，並找到報案人黃姓男子。

原來，來自香港的黃男帶著妻子與女兒來台中自由行，傍晚時小朋友突然身體不舒服，夫妻兩焦急之虞，在友人協助下叫計程車順利抵達醫院急診，下車後卻忘記自己隨身包包忘了在車上。由於包包裡有護照、入台證等重要物品，一旦遺失恐怕很麻煩，才會想跟警察求助。

▲員警江裕農（右二）、彭子恆（右一）與來台灣自由行的黃妻與女兒合影。（圖／記者李忠憲翻攝）

兩警得知後，根據黃先生提供的乘車單，不到1小時就聯繫上他們搭的計程車司機，並將包包送回醫院。過程中，員警雖不斷安撫他們，但也發現黃先生十分冷靜，絲毫沒有擔心憂慮的感覺。

員警一問之下，黃先生老神在在說，「我一點都不怕東西找不回來，因為有許多朋友說，台灣警察厲害又熱情！」果然，警察除了細心協助，也迅速將東西找回。

▲香港旅客感謝警方協助找回包包，揮手致謝。（圖／記者李忠憲翻攝）

黃家人也開心地要求和警方合影留念並表示，雖然發生女兒身體不適的小插曲，但因為台灣警察協助讓這趟台灣行增添美麗的人情味。

警員江裕農說，不管是本國還是外國人，看到他們獲得警方協助後臉上的笑容與感謝，就是當警察最大的幸福！

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