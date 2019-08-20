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桃園少女「被囚原因」曝光！鎖2樓3年見生人急縮　報案人：交男友又...

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記者張君豪／桃園報導

桃園市一名張姓少女遭張姓繼父與余姓生母囚禁住處長達3年之久，期間生活範圍僅限2樓，通往1樓和3樓的樓梯都被上鎖，就連2樓對外窗也被膠帶貼住，她只能從縫隙看外頭的世界，並用繩索垂降裝有餅乾和汽水的吊籃販賣給路過的孩童。整起事件曝光後，報案人表示，少女會被囚禁疑似是因未婚懷孕，才引發父母震怒。

▲桃園少女遭囚3年，報案人曝背後真實原因。（圖／記者張君豪攝）

▲桃園少女遭囚3年，報案人曝背後真實原因。（圖／記者張君豪攝）

桃園少女遭囚案，引發外界關注。報案人透露，少女母親失婚後改嫁現任丈夫，夫妻倆均在附近工廠擔任作業員，一家人原先居住在楊梅中興路一間透天厝，事件爆發後夫妻已搬回平鎮中庸路老家。

住在附近的報案人稱，少女被鎖在2樓近3年時間，原因疑似是在學校談戀愛，進而未婚懷孕，父母發現後勃然大怒，才將她囚禁起來。期間少女繼父每天都會前來送餐，附近的鄰居大多知道少女被鎖在屋內，已習以為常。

他提到，少女由於長期被關在屋內，對陌生人會怕生，甚至是恐慌，只要從陽台見到外頭有陌生人影，便會驚慌躲入屋內，但若是同巷弄的同齡孩子則可以與少女聊天說笑，甚至是透過吊籃提供少女玩具、零食、飲料或書籍來解悶。

至於少女取得的手機，報案人表示，應該是她在學校認識的前男友送來的，2人透過手機保持聯絡，但手機後來被少女繼父發現，便被沒收了。

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關鍵字：桃園,少女,囚禁,未婚懷孕,報案人

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