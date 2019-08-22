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老闆說可以洗！她枕頭丟洗衣機...竟「煮出一包白飯」　網笑崩：不要玩食物

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▲枕頭。（圖／Pixabay）

▲枕頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

一般人清潔枕頭時，通常都是洗外層的枕頭套，並把枕心拿去曬太陽殺菌。一名網友就聽從賣家建議，把枕頭直接放進洗衣機清洗，沒想到掀開蓋子後，眼前的景像卻讓她超想哭，網友們第一眼也都以為「洗衣袋裡有白飯」。

「我要抱怨老闆......。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中貼出一張照片，她表示之前買枕頭時，店家不斷強調「整顆都可以下水洗」，只要記得用洗衣袋包著、不加柔軟精就可以了。不料原PO照著老闆的指示把枕頭丟下水洗後，慘劇卻發生了。

請繼續往下閱讀...

只見照片中，枕頭的填充物整坨炸出，看起來還很像剛煮好的白飯一樣；不過往好處想，還好原PO有用洗衣袋裝，否則真的會清到發瘋。

▲▼ 洗枕頭煮出一包白飯 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲原PO明明是洗枕頭，最後竟洗出「一包白飯」。（圖／翻攝爆怨公社）

大部分網友們見狀都表示，第一眼以為看到白飯，「我以為是白飯有什麼問題」、「我沒看文以為是發霉的白飯」、「我妹說是爆米花」、「我嚇一跳，想說你白飯放洗衣機幹嘛」、「買枕頭送白飯，也不錯啊」、「不要玩食物！」、「餓了」。

還有網友建議原PO，就算枕頭炸裂，還是可以將錯就錯，把洗衣袋當枕頭套直接睡，才不會太浪費，「直接睡吧」、「洗衣袋拉鍊不用拉開了」。

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關鍵字：枕頭,白飯,洗衣機,爆怨公社

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