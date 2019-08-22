影／妹子連傳10訊息「全被前世情人已讀」心碎　網見對話驚：爸爸是把妹高手！

記者張嘉晏／綜合報導

大家都說女兒是爸爸的前世情人，但這位妹子是否在前世不小心得罪了情人呢？一名女網友在臉書抱怨，自己每次傳訊息向爸爸撒嬌，都會被無情已讀，讓她好傷心。對話截圖一出不僅惹笑近4千名網友，還有人認為爸爸這樣的反應其實是把妹高招。

▲大家都說父女是前世情侶。（圖／取自免費圖庫pixabay）

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「人家爸爸都希望女兒可以越黏越好。」一名女網友在臉書「爆怨公社」發文抱怨老爸，她表示每次自己傳訊息給爸爸撒嬌時，對方反而是「越黏越不理」，訊息都已讀不回，就算直接講電話，爸爸也是「嗯嗯嗯」很快就打發掛斷。

只見她所貼出的訊息截圖中，她在14點04分傳了貼圖刷刷存在感，卻被已讀；約40分鐘後她又向老爸討拍「爸比我工作好累喔」、「爸比在幹嘛」、「爸比為何每次都不理我」，一連傳了10條訊息卻都被已讀不回，讓她玻璃心碎一地，「不說了我要先去掃玻璃了，女兒不是上輩子的情人嗎？」

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▲ 原PO狂被爸爸已讀 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友都笑說自言自語真的很逗趣，「爸爸一定是怕你跟他要錢」、「你可能要說你懷孕了，他才會秒回」、「我只看到『不要亂買』」、「我也好希望我女兒像你一樣，長大後也黏爸爸」、「爸爸是不是打字比較慢」、「教他用語音啦」。

其他人建議原PO，乾脆連續幾天不要聯絡爸爸，說不定對方就會主動聯繫。對此原PO則回覆說其實爸爸會用語音功能，只是單純不想理她而已，而且自己也受不了不密爸爸；即便如此，只要她回家見爸爸，對方都還是會乖乖讓她黏。還有網友見到爸爸欲擒故縱的招數，大讚他是把妹高手，「爸爸很會欸」、「這有高招喔」。

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