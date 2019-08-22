喜馬拉雅山「骷髏湖」浮出800具人骨！專家驗DNA解謎團

▲ 路普康湖中有著多達800具骸骨 。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者羅明輝／綜合報導

位於喜馬拉雅山海拔5000多公尺處的路普康湖（Roopkund），因二戰期間英國士兵在融雪的湖中，發現了超過800具的人類遺骸，又被稱為「骷髏湖」。關於這些骸骨到底從何而來，一直都是各國研究員極力想釐清的謎團，最近國際科學調查小組就分析了湖內其中38具骸骨的DNA，發現他們其實來自3組不同的族群，並非同一時間葬身此地。

根據《ScienceAlert》報導，哈佛醫學院遺傳學家瑞克（David Reich）表示，「對於骷髏湖的這些骸骨，過去科學家們都推測是『某個時刻』發生了『一場大災難』，導致一大群人『同時罹難』，不過透過生物分子分析，我們發現這座湖歷史遠比想像的還要複雜許多。」

一群來自印度、德國及美國的遺傳學、考古學家，最近特別針對湖內其中38具骸骨進行「脫氧核糖核酸研究」，並將這38個基因組與全球1521個古代和7985現代基因組進行比較。結果發現，這些骸骨其實來自3組不同的群體，他們在1000年間先後來到這座湖，最後都長眠於此。

▲ 科學家分析路普康湖中找到的骸骨DNA，發現來自3個不同族群 。（圖／翻攝自維基百科）

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其中第一組是最大的一個群體，共有23人，他們有著與現今印度人相似的基因；第二組共有14人，與目前住在地中海東岸（克里特和希臘）的人類有著類似基因；至於第三組則只有1個人，基因中含有東南亞的血統。

哈佛大學演化生物學家哈爾尼（Éadaoin Harney）提到，「我們對於骸骨的分析結果感到驚訝，這證明了路普康湖吸引了來自世界各地的人前來拜訪。具有類似印度血統的這個族群在公元7世紀至10世紀葬身此地；具有地中海血統及東南亞血統的2組人則是在17至20世紀來到這裡。」

遺傳學家拉雅（Niraj Rai）談到，「透過這項研究，結合過去專家的分析，我們知道這些族群應該分別因為單一事故而死亡，至於他們為何專程從遠方來到這裡，還有具體的死亡原因，將會是研究人員接下來想要解開的謎。」