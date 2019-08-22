　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

喜馬拉雅山「骷髏湖」浮出800具人骨！專家驗DNA解謎團

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 路普康湖中有著多達800具骸骨 。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者羅明輝／綜合報導

位於喜馬拉雅山海拔5000多公尺處的路普康湖（Roopkund），因二戰期間英國士兵在融雪的湖中，發現了超過800具的人類遺骸，又被稱為「骷髏湖」。關於這些骸骨到底從何而來，一直都是各國研究員極力想釐清的謎團，最近國際科學調查小組就分析了湖內其中38具骸骨的DNA，發現他們其實來自3組不同的族群，並非同一時間葬身此地。

根據《ScienceAlert》報導，哈佛醫學院遺傳學家瑞克（David Reich）表示，「對於骷髏湖的這些骸骨，過去科學家們都推測是『某個時刻』發生了『一場大災難』，導致一大群人『同時罹難』，不過透過生物分子分析，我們發現這座湖歷史遠比想像的還要複雜許多。」

一群來自印度、德國及美國的遺傳學、考古學家，最近特別針對湖內其中38具骸骨進行「脫氧核糖核酸研究」，並將這38個基因組與全球1521個古代和7985現代基因組進行比較。結果發現，這些骸骨其實來自3組不同的群體，他們在1000年間先後來到這座湖，最後都長眠於此。

▲ 科學家分析路普康湖中找到的骸骨DNA，發現來自3個不同族群 。（圖／翻攝自維基百科）

►超爽DER！點我現賺 2200

其中第一組是最大的一個群體，共有23人，他們有著與現今印度人相似的基因；第二組共有14人，與目前住在地中海東岸（克里特和希臘）的人類有著類似基因；至於第三組則只有1個人，基因中含有東南亞的血統。

哈佛大學演化生物學家哈爾尼（Éadaoin Harney）提到，「我們對於骸骨的分析結果感到驚訝，這證明了路普康湖吸引了來自世界各地的人前來拜訪。具有類似印度血統的這個族群在公元7世紀至10世紀葬身此地；具有地中海血統及東南亞血統的2組人則是在17至20世紀來到這裡。」

遺傳學家拉雅（Niraj Rai）談到，「透過這項研究，結合過去專家的分析，我們知道這些族群應該分別因為單一事故而死亡，至於他們為何專程從遠方來到這裡，還有具體的死亡原因，將會是研究人員接下來想要解開的謎。」

ET快訊
「沖繩有沒有賣腸病毒藥？」　家長39字引眾怒：坐同班機全慘了
電動代步車撞凹百萬賓士！嬤呆住…霸氣哥下車第一動作暖爆

關鍵字：路普康湖,Roopkund,骸骨,喜馬拉雅山

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國「MQ-9死神無人機」傳遭葉門叛軍擊落　2個月第2起

小6兒書包翻出情書…驚見大馬幼女求歡：只做一次不會有小寶寶

聖保羅「黑夜」末日照瘋傳！亞馬遜雨林破紀錄狂燒　民眾嚇壞：雨都是黑的

她長期腹痛以為便秘　40分鐘手術意外取出「1898顆」膽結石

喜馬拉雅山「骷髏湖」浮出800具人骨！專家驗DNA解謎團

影／時速280公里狂飆10分鐘！日本新幹線「車廂沒關門」　隧道內急停…

84歲翁晾衣失足　她目睹老伴「墜10樓扭曲慘死」心臟病發亡

引進尖端殺人武器！美韓軍事行為加劇　北韓警告：恐觸發新冷戰

輕型飛機故障墜海　冒險哥揪女「跳機漂海求生」自拍超嗨：我們在等救援！

聯準會憂「貿易戰不確定性」：將持續帶來全球經濟逆風

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

連路人都搶拍！慶祝奶奶93歲生日 製「巨型看板」當驚喜...網：好溫馨

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀800M...傷重離世

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

跟豆漿一起睡超怕翻身壓死牠...　整晚睡姿「腳自動彈開」網友笑瘋

美國「MQ-9死神無人機」傳遭葉門叛軍擊落　2個月第2起

小6兒書包翻出情書…驚見大馬幼女求歡：只做一次不會有小寶寶

聖保羅「黑夜」末日照瘋傳！亞馬遜雨林破紀錄狂燒　民眾嚇壞：雨都是黑的

她長期腹痛以為便秘　40分鐘手術意外取出「1898顆」膽結石

喜馬拉雅山「骷髏湖」浮出800具人骨！專家驗DNA解謎團

影／時速280公里狂飆10分鐘！日本新幹線「車廂沒關門」　隧道內急停…

84歲翁晾衣失足　她目睹老伴「墜10樓扭曲慘死」心臟病發亡

引進尖端殺人武器！美韓軍事行為加劇　北韓警告：恐觸發新冷戰

輕型飛機故障墜海　冒險哥揪女「跳機漂海求生」自拍超嗨：我們在等救援！

聯準會憂「貿易戰不確定性」：將持續帶來全球經濟逆風

米粉注意！小米專賣店年底進駐新光三越

限量50萬份！「香草烤雞漢堡」中竟然有花椰菜　小7聯名21風味館

美國「MQ-9死神無人機」傳遭葉門叛軍擊落　2個月第2起

每月只開放10天！中壢隱藏版甜點店　必點招牌胖胖費南雪

劉以豪被郭雪芙裸趴身上激吻　害羞不敢動：移到太下面了！

小6兒書包翻出情書…驚見大馬幼女求歡：只做一次不會有小寶寶

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！韓國瑜2度失禮　一稿兩講現場尷尬

冰箱東西「只能45度朝外放」！　女星超狂舉動有原因…Sandy驚叫：好可怕

聖保羅「黑夜」末日照瘋傳！亞馬遜雨林破紀錄狂燒　民眾嚇壞：雨都是黑的

國外被認出「是謝忻耶！」她羞愧低頭　台灣媽媽溫柔2句話瓦解心牆哭崩

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

國際熱門新聞

喜馬拉雅山骷髏湖浮出800具人..

裸女開M字腿「踩法拉利擋風玻璃..

她慘中埋伏　遭7男擄走下藥輪暴..

12歲女遭泳池排水吸住　腦受損..

忌妒母愛給弟妹…16歲資優生持..

時速280公里　日本新幹線沒關..

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

18歲嫩妹上錯UBER　遭3男..

300條大白鯊目擊　美關閉60..

偷拍夢露全裸遺體　底片失蹤至今

不滿女友藏FB密碼　變態男「拿..

槍手掃射迎新派對　4女大生中彈

以為便秘　女體內藏1898顆膽..

貝拉索恩A片未出 愛慾照先..

更多熱門

相關新聞

攀喜馬拉雅山「最艱難山峰」失蹤　7人遺體尋獲

喜馬拉雅山脈5月時傳出8名登山客失蹤，印度西藏邊界警察（Indo-Tibetan Border Police, ITBP）23日宣布救援新進展，目前總共尋獲7人遺體，其中1位已確認是具有34年爬山經歷的英國登山嚮導莫蘭（Martin Moran）。印度北安查爾邦（Uttarakhand）的行政首長賈丹地（Vijay Jogdande）表示，搜救工作將會持續進行，直到找回最後一名失蹤者。

喜馬拉雅冰川衛星照公開　40年後美景卻滿滿危機！

印13人運輸機　喜馬拉雅山腳失蹤

8登山客喜馬拉雅山失踪　5人已死

8名登山客攻頂喜馬拉雅山　失蹤1周

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」　2站開19分鐘

白鹿增強又變胖！接近台灣時達強度顛峰

獨／罔腰親密片瘋傳！男友鳳梨心痛曝分手原因

AV女帝消失10年⋯如今住在下水道

即／讓90位日籍官員空等25分鐘！韓國瑜：已獲體諒

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

具惠善：安宰賢嫌X頭不性感逼離婚

白鹿撲台「台灣頭到尾都有」！周六日強風豪雨

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

謝龍介「看過韓的追蹤器」！王淺秋打臉了

金希澈、利特舞台零互動！粉絲：他們吵架了

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」：妳把我毀掉

快訊／台鐵汐科到南港站單線行車　上班族氣炸了

台男問買貴冷氣有價值？洗冷氣師傅解答了

更多

最夯影音

更多

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面