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8名登山客失蹤！　攻頂喜馬拉雅山第2高「最難攀登山峰」失聯1周

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喜馬拉雅山聖母峰。（圖／CFP）。

▲喜馬拉雅山近來頻傳登山客失蹤或死亡消息。（圖／CFP）。

記者張靖榕／綜合外電報導

喜馬拉雅山日前因多名登山客攻頂聖母峰「排隊太久」死亡後，再傳出印度境內楠達德維山東峰（Nanda Devi East）登山客集體失蹤。印度當局指出，此為4名英國人、2名美國人和1名澳洲人組成的登山團，再加上1名印度響導，該組人馬於5月13日出發，已經失聯1周。

根據CNN報導，失蹤的8人原本屬於一支12人登山團隊，預計攻頂喜馬拉雅山脈高峰之一的楠達德維山東峰；一行人於5月13日從海拔2200公尺的門斯雅麗（Munsiyari）出發，朝位在海拔6000公尺的大本營前進。預計13天能走完的路程卻在第12天時出現變數，5月25日，12人的團隊只有4人成功抵達大本營，如今其他8名成員已經失聯超過1個禮拜。

▲▼聖母峰,攻頂。（圖／路透）

▲▼圖為登山客攻頂喜馬拉雅山第一高峰聖母峰。（圖非本文失蹤登山客／路透）

▲▼聖母峰大排長龍。（圖／路透）

等待數天後，負責安排此次行程的「Himalayan Run & Trek」於5月31日通報印度當局，目前尚不知道8人失蹤時間點是在攻頂前或之後，也不清楚確切失蹤原因。印度相關部門接獲消息後，已派出3組搜救人馬，其中一組目前已抵達第一處大本營，距離攻頂上有25公里遠；另一組帶有醫療及補給品的隊伍也已經在路上；一架軍用飛機預計於今（2日）出發。

楠達德維山位於印度北部北阿坎德邦境內的喜馬拉雅山脈，海拔7816米，為印度第二高峰，同時也被認為是世上最難攀登的山峰之一。其有2座山峰，西風為最高點，東峰高約7434公尺，目前已經建立楠達德維國家公園。

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關鍵字：喜馬拉雅山,印度,楠達德維山東峰,Nanda Devi East,登山客,失蹤

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