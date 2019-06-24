8人攀喜馬拉雅山「最艱難山峰」失蹤　7人遺體雪堆中冒出！

▲喜馬拉雅山聖母峰。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

喜馬拉雅山脈5月時傳出8名登山客失蹤，印度西藏邊界警察（Indo-Tibetan Border Police, ITBP）23日宣布救援新進展，目前總共尋獲7人遺體，其中1位已確認是具有34年爬山經歷的英國登山嚮導莫蘭（Martin Moran）。印度北安查爾邦（Uttarakhand）的行政首長賈丹地（Vijay Jogdande）表示，搜救工作將會持續進行，直到找回最後一名失蹤者。

▲登山團中共有12人（圖／路透）

根據《CNN》報導，此登山團共有12人，其中4人按照原定計畫攀登印度境內的楠達德維山東峰（Nanda Devi East），另外8人朝向海拔6477公尺且沒人去過的無名山前進，但是直到5月26日都沒有返回基地營。這批失蹤的登山客中，4人來自英國、2人來自美國，另2人分別來自澳洲及印度。

根據《Metro》報導，莫蘭與家人在蘇格蘭共同創立登山公司，最後一次通話時還表示一切順利，後來卻突然失聯。官方5月31日展開搜救，6月初時在海拔5千公尺以上發現其中5名登山客的遺體，他們被厚厚的雪掩埋，散落在不同的位置，因此推測他們遭逢雪崩遇難，新近尋獲的2位罹難者將被移至基地營正式確認身分。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！