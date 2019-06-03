印度運輸機「喜馬拉雅山腳突消失」！　機上13人全失蹤

▲印度空軍An-32型運輸機。（資料照／路透）



國際中心／綜合報導

印度空軍一架安托諾夫32型運輸機，3日下午從東北部阿薩姆邦起飛，預定前往喜馬拉雅山東段山腳下的阿魯納查邦，卻在飛行途中失蹤，機上13名人員生死未卜。印度國防部表示，目前正盡全力尋找失聯飛機的下落。

根據新德里電視台（NDTV）報導，該架安托諾夫32型（Antonov An-32）螺旋槳運輸機當天中午12時27分從阿薩姆邦（Assam）佐黑特（Jorhat）基地起飛，飛往偏遠的阿魯納查邦（Arunachal）梅丘卡（Mechuka），隨後與地面失聯，機組員最後一次通訊時間為下午1時。一般而言，從佐黑特至梅丘卡的航程大約為50分鐘。

印度空軍發言人表示，軍方已經展開搜索行動，正想盡一切辦法尋找失聯飛機的下落。除此之外，因印度陸軍和印度邊防部隊也出動飛機和直升機加入搜索行動。

印度國防部長辛格（Rajnath Singh）也推文表示，已經向印度空軍副總司令巴多利雅（Rakesh Singh Bhadauria）瞭解相關情況。印度國防部表示，正利用一切資源搜尋這架飛機。

阿魯納查邦位於印度東北部、靠近喜馬拉雅山東段南麓，當地地貌多山且森林密布。阿魯納查邦大部分地區位於中印邊境，北京當局宣稱擁有該地區大部分主權，並將其稱為「藏南地區」。