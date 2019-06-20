喜馬拉雅冰川衛星照公開！40年後融化成「最心痛美景」　10億人飲水爆危機

▲科學家公布40年前喜馬拉雅冰川的衛星圖。（圖／翻攝自Josh Maurer）

國際中心／綜合報導

一張照片，幾乎證明溫室效應帶來的恐怖與危機。科學家日前證實，喜馬拉雅冰川融化的速度已經超越大家的預測，在過去的40年融化速度至少增加一倍，消失了4分之一以上，而冰川如此迅速的消逝將可能為數十億的人口用水帶來極大的改變。

根據英國《衛報》報導，科學家們近日將70年代中期的衛星空拍圖曝光，卻意外發現40年來喜馬拉雅冰川竟然以翻倍的速度融化。分析中提到，每一年將近有80億噸的冰消失，並且不一定會再有新的雪覆蓋，而較低的冰川則是每年縮小5公尺，而這一切的原因都是來自於全球暖化，甚至當日氣溫偏高時，冰川會更快溶解。

哥倫比亞大學的地球觀測站領導專員邁馬爾（Joshua Maurer）表示，喜馬拉雅山如今融解的速度已經是歷年來最快，令人相當擔憂，而且將會帶來部分人的飲用水問題。對照40年前的衛星圖與現代的狀況，在本世紀結束前至少會有3分之1的冰川消失，如果我們沒有改善行動，恐怕會有3分之2消失！

因氣候暖化問題，南北極冰融化導致氣候異常，喜馬拉雅冰川融化對於當地氣候、飲用水也將造成問題，尤其印度、巴基斯坦、中國等地可能因為供水減少，進而引發國際局勢改變。

▲喜馬拉雅山群的冰川開始大量融化。（圖／CFP）