白鹿直撲！NASA「白胖暴風」衛星圖曝　從台灣登陸…暴雨影響時間拉長

▲NASA預測白鹿將從台灣登陸。(圖/翻攝自NASA)



記者張方瑀/綜合報導

第11號颱風白鹿來勢洶洶,美國太空總署(NASA)預估,颱風目前為在菲律賓東部海域,會朝西北繼續移動,從台灣東部登陸,且夾帶的暴風雨影響時間也會拉長。中央氣象局則預計,周六(24日)暴風圈將逐漸影響東部陸地。

NASA透過Terra衛星搭載的中解析度成像分光輻射計(MODIS)拍攝到颱風白鹿(Bailu)的最新影像。美國東部時間21日上午11點(台灣時間21日晚間11點)時,白鹿中心位置在菲律賓東方海域,距離日本沖繩嘉手納空軍基地(Kadena Air Base)西南方偏南647海里(約1198公里),並朝著西北持續前面。最大持續風力接近每小時55.5公里,且暴風雨影響時間也會拉長。

NW Pacific Ocean - NASA Finds Tropical Depression #Bailu Forms East of Philippines

NASA's Terra satellite passed over the Northwestern Pacific Ocean and captured an image of newly developed Tropical Depression Bailu, east of the Philippines. Story> https://t.co/N45ZGc7EQI pic.twitter.com/WDernEs2Sw