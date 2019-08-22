影／「白鹿」續增強、變胖！接近台灣時達顛峰　周六全台警戒、豪雨炸2地區

記者賴文萱／台北報導

輕颱白鹿持續逼近，更可能從台東一帶登陸台灣，周五在颱風外圍環流影響下，東半部會率先出現間歇陣雨，周六一整天則是颱風影響最明顯時間點，全台都有明顯風雨，尤其東半部、南部地區更要留意局部大雨、豪雨發生。氣象局依目前路徑預估，周五上半天將發布海警、下半天不排除發布陸警，提醒民眾隨時留意最新颱風動態。

▲輕颱白鹿逼近台灣，周五東半部轉雨，周六全台警戒。（圖／翻攝自NASA）

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▲白鹿颱風侵台機率高，周六全台警戒，尤其東半部、南部要防局部大雨、豪雨發生。（圖／中央氣象局）

氣象預報員朱美霖表示，白鹿颱風周五晚間會接近東半部、巴士海峽一帶，目前預估侵台機率偏高，颱風中心從哪登陸不確定性仍高，範圍從整個台灣到巴士海峽都有可能，但以現在從東半部登陸的路徑預估，氣象局將於周五上半天發海警，下半天不排除發陸警。

▲氣象預報員朱美霖說明颱風白鹿最新動態。（圖／記者范綱儀攝）

目前白鹿強度仍為輕度颱風，暴風半徑約100公里，但因未來所屬環境有利發展，在接近台灣過程有增強趨勢，來到台灣近海時，預估強度達到最強，有機會達到輕颱上限，屆時暴風半徑估會擴大至150公里。

在風雨時程部分，由於白鹿周五晚間之後逼近，東半部受到外圍環流影響，會率先出現間歇陣雨，西半部地區則仍屬多雲到晴、午後局部雷陣雨天氣。

白鹿移動速度不算慢，因此以周六影響台灣天氣最顯著，各地受到颱風影響，有陣雨、雷雨發生，尤其東半部、南部最明顯，不排除有局部大雨、豪雨發生狀況。周日隨著颱風遠離，各地降雨緩和，但中南部地區在外圍雲系持續影響下，仍可能有間歇降雨發生。