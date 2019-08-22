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白鹿颱風最快周五上半天海警、下半天陸警　全台防豪大雨…2降雨熱區曝

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天氣圖。（圖／翻攝RAMMB）

▲氣象局觀測，白鹿今晨2時位於鵝鑾鼻東南東方1190公里海面上。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

海陸警報恐齊發！中央氣象局預報員李孟軒表示，預計最快在周五（23日）上半天發布輕度颱風白鹿海上警報，周五下半天或晚上發布陸上警報，且登陸機率滿高的，周六（24日）一整天影響台灣最明顯，各地有大雨或豪雨發生機率。天氣風險公司總經理彭啟明提醒兩個「降雨熱區」，且下周的確也有颱風發展機會，持續關注。

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（22日）太平洋高壓增強，天氣比較穩定，南部、東南部可能有短暫雨，但不會太多；中午過後各地山區和中部以北要注意雷陣雨，有局部較大雨勢。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼李孟軒提醒，今各地山區和中部以北要注意午後雷雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，白鹿今晨2時中心氣壓998百帕，位於鵝鑾鼻東南東方1190公里海面上，以每小時15公里速度向西北進行，中心附近最大風速每秒18公尺（即每小時65公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺（即每小時90公里），相當於10級風，7級風暴風半徑100公里。

李孟軒說，預計最快周五上半天發布海警，陸警有機會在同一天發，時間點可能是下半天或晚上；周五下半天開始，颱風外圍環流影響東半部出現陣雨；周六一整天影響台灣最明顯，各地風雨情況要看到時候颱風路徑，不過全台都有大雨或豪雨發生機率。

李孟軒指出，預計周六颱風暴風圈接觸陸地和登陸，登陸地點東半部都有可能，還有往南或往北調的空間；白鹿應以輕颱強度影響台灣，速度每小時15到20公里，算是平均速度，沒特別快或特別慢，周日逐漸遠離。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼李孟軒說，白鹿登陸台灣機率滿高的。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼白鹿暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明在「兩分鐘報天氣」提到，白鹿颱風環流非常大、目前沒長得非常好，但就是一直在發展當中，距離台灣又很近，接近台灣大概就是輕颱等級，但不是輕颱就隨隨便便，每個颱風都要留意，水氣還是會造成顯著降雨。

彭啟明說，白鹿發展不是很對稱、強度沒很好，雨量大概集中在西側，東側可能會比較少一點，所以接近台灣時，環流、風不見得特別強，但還是有7級風暴風半徑以上，「所以現在來看，它大概對東半部、南部的雨應該會比較明顯。」

彭啟明指出，預估白鹿暴風圈周六上半天碰觸到東半部陸地，周六下半天或晚上登陸，它走很快，周日登陸福建， 後面太平洋高壓就伸過來，當颱風一走，很快就變成典型很熱的天氣。他也提到，下周的確也有颱風發展機會，持續關注。

▼各國最新預測圖。（圖／點圖可放大／NCDR）

天氣圖。（圖／NCDR）

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白鹿颱風最快明海陸警齊發　全台防豪大雨…2降雨熱區曝

關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,白鹿颱風,李孟軒,彭啟明,颱風

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