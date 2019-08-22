一圖看「白鹿強弱關鍵」！路徑南修估台東登陸　暴風圈恐襲全台

▲白鹿颱風變強減弱的關鍵，就在未來會進入海水暖水區還是冷水區。（圖／翻攝FaceBook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者葉國吏／綜合報導

白鹿颱風來勢洶洶，預計週六(24日)直撲台灣。不過由於白鹿颱風生形時距離台灣相當近，加上行徑路線會經過海水冷水區，預計屆時將以輕颱強度登陸台灣。但仍不可輕忽，氣象專家吳德榮提醒，白鹿颱風仍會帶來強風豪雨。

臉書粉絲專頁《台灣颱風論壇｜天氣特急》PO出一張圖，透露白鹿颱風是否會增強、減弱，就要看白鹿未來路徑是偏南還是偏北。如果偏北就會進入海水冷水區，白鹿颱風強度就會減弱，如果南偏則是暖水區，強度會增強一些。「因此，白鹿能否頭好壯壯，就看他怎麼走。」

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▲白鹿颱風路徑稍微南偏，目前預計從台東登陸。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，從最新的路徑潛勢圖來看，白鹿颱風受到太平洋高壓導引，大致向西北進行「侵襲台灣機率很高」，今(22日)晨路徑微調通過台東。

從氣象局的潛勢路徑圖來看，白鹿颱風路徑稍微南偏，目前預估中心會從台東登陸，從雲嘉一帶出海。台灣受影響時間為週六、週日。全台各地都有可能遭到暴風圈侵襲。

▲白鹿颱風暴風圈侵襲機率。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象達人彭啟明則預估白鹿暴風圈周六上半天碰觸到東半部陸地，周六下半天或晚上登陸。當颱風一走，很快就變成典型很熱的天氣。不過他也提醒，下周有颱風發展機會，持續關注。