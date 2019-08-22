北東先變天！「不均勻陀螺」白鹿影響各地時間曝光　彭啟明說這時風雨最劇

▲根據氣象局最新風場預報顯示圖，模擬周六上午白鹿的位置。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／綜合報導

白鹿颱風來勢洶洶，天氣風險公司總經理彭啟明表示，北部、東半部到恆春半島周五（23日）開始都將會有雨勢；周六（24日）暴風圈將逐漸影響東部陸地，風雨將明顯增大，東部首當其衝，北部也會有明顯風雨；周六晚上到周日（25日）凌晨可能是風雨最大的時候，尤其是南部。

彭啟明在臉書說，颱風的結構還正在整合發展中、還不是很完整，西南側的對流及水氣發展較為旺盛，東側則稍弱一些，就像是有點不均勻的陀螺，還沒有很穩定，這也給未來行徑方向上仍有些不確定性。

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彭啟明指出，目前西太平洋的太平洋高壓已明顯西伸到台灣附近，這也給白鹿颱風較強的導引氣流，讓颱風往台灣東部外海到巴士海峽附近接近；這個大環境條件是相當有利於颱風接近到台灣，目前有相當多的預測均指出，中心登陸接近台灣的機會很大，時間點就在這周六，周日將脫離往福建方向前進。

▼根據氣象局最新預報，白鹿可能登陸台灣。（圖／氣象局）

▼各國最新預測圖。（圖／點圖可放大／NCDR）

彭啟明表示，但3天後的颱風預測路徑平均誤差，全球最好的預測模式都至少有200公里以上，等於是從宜蘭到花蓮、台東都有可能，現在仍無法篤定在哪裡直接登陸，只能等到前一天預測誤差小到60、70公里時，會更有好的判斷。

彭啟明分析，尤其颱風結構的不均勻，是否會讓未來颱風偏西分量增多，這是未來發展的變數，值得後續滾動式的觀察；不過，從現在的各種預測，中心侵襲台灣的機率相當高，這是這近兩年來可能是第一個颱風中心正式登陸的颱風，還是用較高標準來準備因應會較合適，不能說白鹿只是輕颱就掉以輕心，因過去很多的災害統計不見得會和颱風強度有關。

彭啟明說，尤其颱風中心若在台灣東部登陸，從宜蘭、花蓮或台東這三個縣市，外圍環流和地形上的交互作用，這三個情境對台灣各地帶來的風雨差異都很大，有些是風強雨大，有些是風弱雨大，有些是風強雨小；建議可等到發布陸上颱風警報，颱風暴風圈影響台灣陸地前18小時，颱風準備要登陸前，開始進入風雨可能的警戒準備，回歸到常軌的調度作業會比較合適。

▼白鹿進逼台灣，全台嚴加戒備。（圖／氣象局）

彭啟明指出，如果根據目前氣象局路徑，預期周六颱風暴風圈影響東部，因此周五會是相當急迫的，海上警報及陸上警報會在一天內很快速發布；周五開始，東半部沿海的長浪將逐漸出現，颱風外圍環流帶來的間歇性雨勢，在東半部會很明顯，北部、東半部到恆春半島都將會有雨勢；周五晚上到周六清晨，颱風環流逐漸接近，間歇性風雨會更明顯，風力也會再增強。

彭啟明分析，周六暴風圈將逐漸影響東部陸地，風雨將明顯增大，東部首當其衝，北部也會有明顯風雨，中南部受到地形阻擋，會較慢出現風雨，但靠山區風雨則相當明顯；周六晚上到周日凌晨可能是風雨最大時，尤其是南部，整個環流雲系可能接近，要稍微留意發展動態；周日下午颱風將登陸福建，各地天將會轉好，後續太平洋高壓增強，將轉為典型夏季天氣。

彭啟明表示，當然這樣的颱風趨勢是依照現有的路徑預測，如果偏西或偏北，情境會再調整，但周末勢必會受到颱風的干擾，提醒您活動安排要調整準備。

氣象局預報員李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，預計最快在周五上半天發布輕度颱風白鹿海上警報，周五下半天或晚上發布陸上警報，且登陸機率滿高的，周六一整天影響台灣最明顯，各地有大雨或豪雨發生機率。