白鹿比預期更強恐逼近中颱　鄭明典示警：還在組織中！雲系不小要小心了

▲氣象局觀測，今晨8時白鹿中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

白鹿颱風增強了，巔峰強度可能比原本預估更強！根據中央氣象局今天（22日）上午8時最新一報資料，預估白鹿未來近中心最大風速從每秒25公尺，往上調為30公尺，達到輕颱上限，逼近中颱門檻（近中心最大風速32.7公尺）。對此，氣象局副局長鄭明典也發文提醒了。

鄭明典回去氣象局看颱風資料，他在臉書說，這個颱風環流範圍不小，「還在組織中，雲系不小，要小心了！」

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▼鄭明典貼出氣象局的預報作業畫面。（圖／翻攝鄭明典臉書）

氣象局觀測，今晨8時白鹿中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，7級風暴風半徑100公里，且預測未來36到48小時，近中心最大風速每秒30公尺，達到輕颱上限，逼近中颱門檻（近中心最大風速32.7公尺）。和上一報資料相比，白鹿略增強，近中心最大風速從每秒18公尺變成20公尺。

氣象局預報員李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，預計最快周五上半天發布海警，陸警有機會在同一天發，時間點可能是下半天或晚上；周五下半天開始，颱風外圍環流影響東半部出現陣雨；周六一整天影響台灣最明顯，各地風雨情況要看到時候颱風路徑，不過全台都有大雨或豪雨發生機率。

李孟軒指出，預計周六颱風暴風圈接觸陸地和登陸，登陸地點東半部都有可能，還有往南或往北調的空間；白鹿應以輕颱強度影響台灣，速度每小時15到20公里，算是平均速度，沒特別快或特別慢，周日逐漸遠離。

▼最新一報潛勢路徑預測圖。（圖／氣象局）