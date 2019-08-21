校方要求學生證明頭髮「天生自然捲」　醫院：開不了這證明

▲校方要求學生證明自己是自然捲。（圖／翻攝廈門日報微信，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

廈門一名頭髮天生波浪捲的小雯（化名）日前到廈門工商旅遊學校報到時被老師告知，校方規定不允許學生染燙髮，若為「自然捲髮質」，就需要到醫院開具證明，或者開學前把頭髮拉直。不過，家長帶小雯去醫院諮詢後，才發現到並沒有相關檢測項目。

據《廈門日報》報導，小雯的頭髮天生有弧度，髮尾像波浪一樣捲曲，但當她收到廈門工商旅遊學校的錄取通知書後，才發現行為規範中提到「男女生不准染髮、不准燙髮」，否則「需整改後再註冊」。

小雯的爸爸說，「學校對學生儀容儀表的嚴格要求，我們是非常理解和支持的」。他也帶著女兒前往過中醫院，向皮膚科導診台的護士諮詢過，才發現到中醫院並沒有相關的髮質檢測項目。

最後，廈門市美髮美容化妝品行業協會的美髮專家經過專業分析後認定，小雯的頭髮屬於自然捲，同時開具了一張「關於小雯（化名）頭髮屬於自然捲」的證明，並蓋章認證「情況屬實」。

此外，學生處主任莊澤梅則表示，依照《中學生日常行為規範》要求，不允許學生燙髮、染髮，初衷是為了孩子健康成長，學校並無「要求學生開具髮質證明」等特別規定，可能是部分老師在傳達校方要求時，產生了誤會。

據悉，自然捲與生俱來，是一種受遺傳基因影響、頭髮自然長成捲狀的髮型。美髮專家指出，這種自然捲髮型目前無法用藥物改變，如果用直板、離子燙或藥水拉直頭髮，會在一定程度上損傷髮質，而大概3個月後就會恢復原狀。