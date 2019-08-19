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剛勒斃女友！他抓屍體「人臉辨識」想登錄　驗證人員傻：雙眼失焦

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▲▼iPhone,社群軟體,社群,手機。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲張男將女友殺害後，竟拿其遺體進行人臉辨識。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸廈門一名29歲張姓男子被女友小美（化名）提分手，竟氣得拿繩子將對方勒斃，還強行將屍體的雙眼睜開，想藉此通過手機的「人臉辨識」上網借貸，但無奈活體辨識需眨眼，讓他憤而放棄。借貸APP的工作人員收到警訊，打開發現小美雙眼失焦、脖子有勒痕，嚇得立刻報警，才讓案情曝光。

據《廈門晚報》報導，張男有過竊盜前科，雖然與小美交往近兩年，這段感情卻仍被對方的家長反對，直到4月11日雙方一起回到廈門老家掃墓，小美受不了多方的壓力，這才向張男攤牌分手，並數落對方沒錢又有前科。

張男表示，交往期間他承擔了兩人的開銷，等到沒錢才被數落、甩掉，實在心有不甘，於是趁女友睡著時拿出綑綁行李的繩子將其勒斃，並拿出小美的手機向其公司請假、租車，並將銀行內的現金全部轉至自己的帳戶。

▲▼鬼,靈異,恐怖,女鬼,幽靈,驚悚（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲APP的工作人員看見小美的驗證畫面異常，嚇得報警。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

張男為了毀屍滅跡，決定揹著女友的遺體前往老家，當他下樓時還遇到房東，便以「小美生病了」為藉口帶過，迅速開車前往福建省三明市尤溪縣的老家；當他12日抵達後，便在車上拿出小美的手機，打算透過網路貸款APP借錢，當到「人臉辨識」這關時，他也將屍體扶起，抓著頭對著手機鏡頭驗證。

豈料，驗證的下一步竟是「活體辨識」，要求驗證人需要眨眼，讓張男當場放棄、將程式關掉，轉而開啟通訊軟體向小美的家人說謊，繼續將車開往中，決定把遺體燒了後掩埋。

此時，警方也迅速趕到，原來網路貸款APP的工作人員接到驗證沒過的警訊，打開畫面驚見一名女子「雙眼失焦」，且頸部還有棕紅色的勒痕、臉部更有青紫色的瘀血，又聽到錄音驗證的聲音是男生，這才嚇得立刻報警，讓整起案件曝光，警方也順利追捕到張男，並以涉嫌故意殺人案起訴。

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關鍵字：廈門,福建,女友,男友,分手,人臉辨識,網路貸款

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