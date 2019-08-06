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陸客小三通喊卡風波　福建官方：目前無此情況

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▲五通碼頭,小三通,金廈航線,廈金航線,廈門,金門。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門五通碼頭小三通旅客。（圖／記者蔡紹堅翻攝，下同。）

記者蔡紹堅／福州報導

大陸9月傳將暫停「小三通」的消息5日在兩岸引起高度關注，不過後來被陸委會、金門縣政府等多方指為「誤傳」。《ETtoday新聞雲》記者在訊息傳出的第一時間，也立即向福建省、廈門市、福州市的官員詢問，回應均為「目前沒有這個情況」。

▲五通碼頭,小三通,金廈航線,廈金航線,廈門,金門。（圖／記者蔡紹堅攝）

福建、廈門、福州的台辦（台港澳辦）官員聽聞台灣有旅行業者指大陸要「暫停小三通」的消息時，先是告訴記者，「沒有聽說這件事情。」並在分別了解情況後指出，「目前沒有這個情況。」

廈門五通碼頭的相關業者也表示，不知道台灣的旅行業者從哪聽說小三通要暫停的，小三通的辦理情況一切正常，近來旅客出入境的情況也與平常差不多，「小三通的通行人次這逐年在增加，為了容納更多旅客，五通碼頭的新候船樓今年6月才啟動，體量比原先的候船樓大了6倍，還擴大商業區，小三通若暫停，對碼頭商家的影響很大。」

▼廈門五通碼頭今年新啟用候船樓。（圖／金門縣政府）

▲廈門五通新碼頭3日啟用　規模大6倍「建議早70分鐘登船」。（圖／金門縣政府）

此外，先前自由行暫停的消息傳出時，馬祖官方就擔憂會衝擊小三通，立即與福州官方聯絡，當時福州官方告知，福州與馬祖的旅遊交流不變，對小三通影響有限。

經營「馬祖－馬尾」小三通的相關業者也指出，福州馬尾琅岐的「閩江馬尾對台綜合客運碼頭」今年5月才啟用，就是為促進兩馬小三通的人流、物流，以及觀光而興建，且啟用當天，馬尾還推出「萬人遊馬祖」活動，獎勵10000名從馬尾到馬祖的遊客200元（人民幣），「在這個時間點停小三通，前面的努力不就都白費了。」

據金門港務處統計，6月小三通入出境旅客有18萬7468人次，較去年同期15萬3954人次，增加3萬3514人次，增長21.77%。出入境旅客中，大陸旅客有7萬9279人次，較去年同期增長41.52%，其中以落地簽方式入境的陸客有6616人次，較去年同期增加2297人次，增長53.18%。

▼金門縣長楊鎮浯6月出席金門小三通突破2000萬旅次慶祝活動。（圖／金門縣政府）

▲金門縣長楊鎮浯出席小三通2000人次活動。（圖／金門縣政府）

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關鍵字：小三通,金門,馬祖,廈門,福州,福建

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