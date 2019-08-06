陸客「3顆泳圈」偷渡金門！剛上岸就被捕　山東腔讓岸巡人員崩潰

記者郭世賢、邱茀濱／金門報導

山東省一名男子今（6）日攜帶3顆游泳圈、個人衣物、證件及一堆辣椒花了7小時，從廈門出發泳渡到金門烈嶼鄉，並當場遭到岸巡人員埋伏逮捕。目前，全案依違反入出國及移民法、國安法移送金門地檢署偵辦。

▲山東男持3顆游泳圈偷渡金門。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



金門岸巡隊6日6時45分許在巡邏時，發現1名可疑人士套著游泳圈往岸邊前進，後經研判可能上岸地點，巡邏員立即前往埋伏守候，10分鐘後就在烈嶼鄉西方陸軍貴山岸際左側逮捕該名偷渡客。他才剛上岸就被要求出示身分，並被發現帶了一堆辣椒。對此，他聲稱辣椒可以充飢，「還可以在渡海時防寒」。

據悉，落網的常姓男子年僅27歲，居住在山東省齊河縣，且只攜帶了3顆泳圈、1381元人民幣（約新台幣6200原）、個人衣物、證件及辣椒泳渡至金門。經詢問，常男稱，他想出國旅遊，但政府限制過多，於是5日於廈門購買泳圈後，就於凌晨左右從廈門出發金門。

此外，由於常男山東口音非常重，因此岸巡人員在偵訊過程相當吃力，加上他的供詞反反覆覆，令大家相當崩潰。目前，由於常男未依合法程序入境，全案依違反入出國及移民法、國安法，在下午移送金門地檢署偵辦。

海巡署第九（金門）岸巡隊表示，自金門開放觀光及解除戰地政務後，兩岸往返金門人員日趨複雜，其中不乏不肖份子利用地利之便，企圖以漁船或其它海上運輸工具非法入出境從事非法行為，海巡工作攸關岸海安全、社會治安、經濟秩序、防疫衛生及海洋資源永續利用，民眾若發現相關非法情事，可透過「118」服務專線檢舉，以共同維護居民生命財產安全。