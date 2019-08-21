　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

彰化要捷運沒有設交通局　時代力量議員翻16年前舊帳打臉王惠美

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲吳韋達拿出16年前王惠美連署打臉。（圖／吳韋達辦公室提供）

▲吳韋達拿出16年前王惠美連署打臉。（圖／吳韋達辦公室提供，以上同）

記者唐詠絮／彰化報導

縣長王惠美前往英國進行文化與交通考察，還在臉書報告鄉親「經濟要發展，交通要先行」，但縣府只有工務處，並無設立交通局等相關單位，時代力量議員吳韋達質疑，如此人員配置除不足以處理縣內交通運輸業務外，在辦理重大交通工程規畫及推動中，更讓科內人員受限於專業領域的差異，縣府應該要三思而後行。

吳韋達指出，王惠美縣長在施政報告中，向縣民說明了七大交通政策，例如台中捷運綠線延伸、彰北捷運路網規劃、彰南捷運路網等，如此龐大的交通業務卻由工務處運輸管理科下設置的九位人員來處理。這對於有心推動交通建設的王縣長來說，是否心有餘而力不足。

吳韋達更翻出彰化縣議會提出增設交通局處的歷史，第14屆陳永忠議員的提案，第18屆歐陽蓁珠議員的質詢，甚至26鄉鎮市長在近期更向王惠美提出建言，此外王惠美在2003年自己擔任議員時也曾連署支持增設交通局，在在顯示出交通局處增設的重要性。

縣府工務處對此表示，目前編制員額雖以「土木職系」居多，但因大學土木工程相關系統已涵蓋交通工程基礎知識，包含軌道運輸學、運輸管理學及交通工程等，如台灣大學土木研究所內設有「交通組」且同仁均曾歷鍊相關交通單位如公路總局、台鐵局、民航局、鐵道局等學經歷豐富，深具交通業務之專業能力。

另外人事處表示，未來將重新盤整跨局處交通業務，且為發揮完整統合交通規劃治理的功能，將增設「交通管理科」，進用交通行政職系專業人才，因應本縣智慧交通的發展趨勢。

▲吳韋達拿出16年前王惠美連署打臉。（圖／吳韋達辦公室提供）

【其他新聞】

2貪警理容院插乾股50萬入袋　害彰縣警員調職大搬風

快訊／彰化王功外海「貨船碰撞」漁船沉沒　6人輕重傷、1人腦出血命危

ET快訊
獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」！　鳳梨狂被開副本怒了：妳就
1億人看過她的片！　「AV女帝」消失10年⋯如今住在下水道
影／一張圖看白鹿颱風各國最新路徑！　「一致預測登台機率大」

關鍵字：交通局,吳韋達,王惠美,捷運

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

公園生態豐富令人感動！　邱奕勝現場會勘取消興設網球場

南投農損救災金標準　百香果每公頃7萬5千元

家長注意！暑假將結束　南投小一新生逾2成未完成3劑疫苗接種　

日月潭乳卡熊海盜市集剩下3天　把握暑假最後一周機會

民進黨酒駕立委竟入公民教材　台南藍軍狂轟！要市府出面撤照

黃偉哲、林智堅聯手賣柚　1526箱文旦限時完銷

彰化要捷運沒有設交通局　時代力量議員翻16年前舊帳打臉王惠美

佔車道挖6年被罵翻　宜蘭五結中正路早半年變平坦了

林智堅與黃偉哲化身超級拍賣員　老欉文旦30分鐘完售

中秋應景暖心好禮　新竹市三庇護工場推禮盒服務

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

為偏鄉醫療「奉獻40年」不曾拿薪水 門諾醫院創辦人薄柔纜享壽94歲

打工人生真難！萌娃超商當店長　幼稚爸扮「奧客」頻刁難：我沒錢

親近大自然！宜蘭東澳「海邊露營」　銀河星空下夜烤X划獨木舟賞日出

客製化酸辣粉、免費加碼日式丼飯　學生族最愛！中原商圈7家必吃美食

公園生態豐富令人感動！　邱奕勝現場會勘取消興設網球場

南投農損救災金標準　百香果每公頃7萬5千元

家長注意！暑假將結束　南投小一新生逾2成未完成3劑疫苗接種　

日月潭乳卡熊海盜市集剩下3天　把握暑假最後一周機會

民進黨酒駕立委竟入公民教材　台南藍軍狂轟！要市府出面撤照

黃偉哲、林智堅聯手賣柚　1526箱文旦限時完銷

彰化要捷運沒有設交通局　時代力量議員翻16年前舊帳打臉王惠美

佔車道挖6年被罵翻　宜蘭五結中正路早半年變平坦了

林智堅與黃偉哲化身超級拍賣員　老欉文旦30分鐘完售

中秋應景暖心好禮　新竹市三庇護工場推禮盒服務

桃園少女遭囚案新聞曝光　社工：少女心情有波動但還算平和

警察搞烏龍！　無辜男女大學生「路過被當毒梟」警開多槍強拉下車

HOBBY EXHIBITION組裝模型特展8/23開跑　限定商品將同步發售

中職／陳俊秀轟出台南球場史上第1400轟

蔡英文會北市議員討論戰略　阮昭雄：加強中高齡選民溝通

SBL／UBA外籍生當內援無共識　擔憂壓縮本土空間是主因

台灣醫護「撐香港」！台大醫院快閃聲援逾百人響應：譴責暴力鎮壓

不斷更新／蘇智傑回敬陽春砲　3局結束桃猿1：1統一

質疑「蔡英文被政治偵防為何沒提告」　王淺秋5小時內又改口了

2米高袋鼠發狂襲擊5歲男童　父：他快被打死了

地方熱門新聞

台南名校長榮中學驚爆減薪風波

台鐵奧客羞辱站務員！副站長當場..

配合汰換管線　中壢區5000戶..

少年負氣離家　警「聽音辨位」找..

林俊憲進入校園辦說明會　藍軍怒..

泰安土石流阻道　中象道路封閉

稽查病媒蚊　二戰水牢意外曝光

台中仿造連儂牆貼滿字條　市府暫..

台南市7大土地開發案接續啟動

民進黨酒駕立委竟入公民教材　台..

溪頭假日大塞車有解！「延溪公路..

台南煙波飯店正式開門迎客

2019新竹市國際風箏節

仁善國小棒球隊　奪亞太區少棒亞..

更多熱門

相關新聞

捷運中山站積水　北捷：不影響列車運行

21日發生午後雷陣雨，有網友在臉書社團「爆料公社」表示捷運中山站發生積水。對此，台北捷運公司表示，已派員引導旅客避開滲水處月台門上下車，並不影響列車運行。

自由黃昏市場　機能完善房市夯

捷運5分鐘！圓山兒童樂園再開放

全台唯一廟宇不被當嫌惡設施　1字頭房價加持買氣熱

彰化淹水王惠美出國被綠營酸爆　藍營反擊

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

白鹿2路徑恐成穿心颱　專家曝：前身曾害萬人死

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

即／蜘蛛人「退出漫威電影宇宙」

麥當勞店員半夜點餐！警「再沒走出來」

數位身分證有國旗　40億增8功能

速食店玩手機邊充電！他當場觸電慘死

徒步環島完養你！他遵守諾言收編回家

梁靜茹崩潰痛哭！爆老公「2度偷吃」女網紅、女員工

最愛做家務星座男Top 3

颱風最快今生成　賴忠瑋曝2可能路徑：一種直撲台

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

白鹿颱風最快今生成　吳德榮：若直撲將強風豪雨

獨／女子車禍遇到愛　東港夯警回應了

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中妹逃過哭：帝爺公知道…

更多

最夯影音

更多

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面