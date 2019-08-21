彰化要捷運沒有設交通局　時代力量議員翻16年前舊帳打臉王惠美

▲吳韋達拿出16年前王惠美連署打臉。（圖／吳韋達辦公室提供，以上同）

記者唐詠絮／彰化報導

縣長王惠美前往英國進行文化與交通考察，還在臉書報告鄉親「經濟要發展，交通要先行」，但縣府只有工務處，並無設立交通局等相關單位，時代力量議員吳韋達質疑，如此人員配置除不足以處理縣內交通運輸業務外，在辦理重大交通工程規畫及推動中，更讓科內人員受限於專業領域的差異，縣府應該要三思而後行。

吳韋達指出，王惠美縣長在施政報告中，向縣民說明了七大交通政策，例如台中捷運綠線延伸、彰北捷運路網規劃、彰南捷運路網等，如此龐大的交通業務卻由工務處運輸管理科下設置的九位人員來處理。這對於有心推動交通建設的王縣長來說，是否心有餘而力不足。

吳韋達更翻出彰化縣議會提出增設交通局處的歷史，第14屆陳永忠議員的提案，第18屆歐陽蓁珠議員的質詢，甚至26鄉鎮市長在近期更向王惠美提出建言，此外王惠美在2003年自己擔任議員時也曾連署支持增設交通局，在在顯示出交通局處增設的重要性。

縣府工務處對此表示，目前編制員額雖以「土木職系」居多，但因大學土木工程相關系統已涵蓋交通工程基礎知識，包含軌道運輸學、運輸管理學及交通工程等，如台灣大學土木研究所內設有「交通組」且同仁均曾歷鍊相關交通單位如公路總局、台鐵局、民航局、鐵道局等學經歷豐富，深具交通業務之專業能力。

另外人事處表示，未來將重新盤整跨局處交通業務，且為發揮完整統合交通規劃治理的功能，將增設「交通管理科」，進用交通行政職系專業人才，因應本縣智慧交通的發展趨勢。

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