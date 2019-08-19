離捷運5分鐘！　舊兒童樂園變身圓山自然景觀公園

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

您是老台北人嗎？如果是的話，想必記得圓山動物園、台北市立兒童育樂中心等等，這些伴隨我們度過快樂童年、卻已經成為「時代眼淚」的遺跡景點，現在，台北市政府重新開放兒童樂園部分園區，雖然那些遊樂設施已經年久失修、無法運作，但帶著孩子去拍照話當年，也不失為一個特別的體驗。

台北市立兒童育樂中心（圓山兒童樂園）於1934年由日人成立，是台灣最早的兒童樂園，有85年的歷史，2014年底，因為士林兒童新樂園啟用，圓山這邊走入歷史。我從學弟Kye經營的部落格「旅滿屋」，得知圓山兒童樂園部分開放的消息，心中無比的雀躍啊～雖然只能在摩天輪、旋轉木馬以及部分的昨日世界繞繞，但真是無限回憶上心頭啊，尤其當年世界知名的搖滾音樂祭「野台開唱」，都在昨日世界舉辦，每年到這邊健行是一定要的呀！

從捷運圓山站2號出口，往河濱方向往前走，約走5到7分鐘，右手邊會出現這個大門。

進到大門後，右邊有個「國定圓山考古遺址」告示，講述史前考古：圓山文化的故事，西元1894年，人們發現這邊有「臺北盆地自有人群入居後，幾近所有的歷史脈絡與文化內涵」，有沒有似曾相識？我們以前背過的啦！（笑）但因為當初出土時，社會上沒有文化保存意識，反而在這大興土木，建設動物園跟兒童樂園，沒有妥善維護這些古文明，導致很多遺跡被破壞殆盡，家長不妨引導孩子了解「保護古蹟與破壞創新的觀念跟取捨」。

順著這條路直走，就看到摩天輪啦！不過這邊草蠻高的，不知道裡面有沒有蛇，要拍攝就到另一邊的水泥地吧。

原來以前的摩天輪這麼陽春，不像現在密閉式，還有空調咧！以前的車廂就像動物園的籠子啊（汗，難道是共用的，哈哈哈，開玩笑的），而且只有單面，為單臂式懸掛車廂，很有時代感喔！不過這摩天輪並不是第一代摩天輪喔～

面對摩天輪的右後方，有超華麗的旋轉木馬，還是雙層的！當年前往上層的樓梯已經被拆除。

旋轉木馬就比較有可看性了，上面的裝飾圖案，居然是雙北各名勝啊！有故宮、淡水、孔廟、大安森林公園等等，是不是好像在哪看過呢？對！我們以前都背過呀～哈哈哈！

旋轉木馬附近的有個大柵門，走階梯上去就是昨日世界，昨日世界是原來的圓山動物園，林旺爺爺的舊家。野台開唱在此舉辦6年，許多巨星和世界級的搖滾樂團都曾受邀演出，每當飛機經過，還要暫時停止呢！（目光投向風舞台，好懷念跟這些搖滾名人一起爬山的日子啊～）

請注意，雖然說重新開放，但這邊的設施沒有重新維護，狀況只是比廢墟好一些，純觀賞用！不但無法運行，上面也是雜草叢生，請務必遵守指示，可遠觀而不可褻玩焉！不開放的地方也請不要靠近，要做孩子的好榜樣啊～

另外，園區沒有遮陽、遮雨的地方，僅有一個流動廁所，沒有販賣部或販賣機，若您帶孩子前來，不管是露營還是懷舊，都請記得帶足備品，這邊最近的店家也要走到外面大路上喔！而且，戶外蚊子很多，別忘了各種防蚊用品！

圓山自然景觀公園（兒童樂園／兒童育樂中心）

台北市中山區玉門街33號

捷運淡水線圓山站2號出口，往前走5-7分鐘。

完全免費！大草坪部分全天候開放，昨日世界等山區部分，每日僅開放8時-17時。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。