　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
親子

離捷運5分鐘！　舊兒童樂園變身圓山自然景觀公園

請按讚支持ETtoday新聞雲

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

您是老台北人嗎？如果是的話，想必記得圓山動物園、台北市立兒童育樂中心等等，這些伴隨我們度過快樂童年、卻已經成為「時代眼淚」的遺跡景點，現在，台北市政府重新開放兒童樂園部分園區，雖然那些遊樂設施已經年久失修、無法運作，但帶著孩子去拍照話當年，也不失為一個特別的體驗。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

台北市立兒童育樂中心（圓山兒童樂園）於1934年由日人成立，是台灣最早的兒童樂園，有85年的歷史，2014年底，因為士林兒童新樂園啟用，圓山這邊走入歷史。我從學弟Kye經營的部落格「旅滿屋」，得知圓山兒童樂園部分開放的消息，心中無比的雀躍啊～雖然只能在摩天輪、旋轉木馬以及部分的昨日世界繞繞，但真是無限回憶上心頭啊，尤其當年世界知名的搖滾音樂祭「野台開唱」，都在昨日世界舉辦，每年到這邊健行是一定要的呀！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

從捷運圓山站2號出口，往河濱方向往前走，約走5到7分鐘，右手邊會出現這個大門。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

進到大門後，右邊有個「國定圓山考古遺址」告示，講述史前考古：圓山文化的故事，西元1894年，人們發現這邊有「臺北盆地自有人群入居後，幾近所有的歷史脈絡與文化內涵」，有沒有似曾相識？我們以前背過的啦！（笑）但因為當初出土時，社會上沒有文化保存意識，反而在這大興土木，建設動物園跟兒童樂園，沒有妥善維護這些古文明，導致很多遺跡被破壞殆盡，家長不妨引導孩子了解「保護古蹟與破壞創新的觀念跟取捨」。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

順著這條路直走，就看到摩天輪啦！不過這邊草蠻高的，不知道裡面有沒有蛇，要拍攝就到另一邊的水泥地吧。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

原來以前的摩天輪這麼陽春，不像現在密閉式，還有空調咧！以前的車廂就像動物園的籠子啊（汗，難道是共用的，哈哈哈，開玩笑的），而且只有單面，為單臂式懸掛車廂，很有時代感喔！不過這摩天輪並不是第一代摩天輪喔～

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

面對摩天輪的右後方，有超華麗的旋轉木馬，還是雙層的！當年前往上層的樓梯已經被拆除。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

旋轉木馬就比較有可看性了，上面的裝飾圖案，居然是雙北各名勝啊！有故宮、淡水、孔廟、大安森林公園等等，是不是好像在哪看過呢？對！我們以前都背過呀～哈哈哈！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

旋轉木馬附近的有個大柵門，走階梯上去就是昨日世界，昨日世界是原來的圓山動物園，林旺爺爺的舊家。野台開唱在此舉辦6年，許多巨星和世界級的搖滾樂團都曾受邀演出，每當飛機經過，還要暫時停止呢！（目光投向風舞台，好懷念跟這些搖滾名人一起爬山的日子啊～）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

請注意，雖然說重新開放，但這邊的設施沒有重新維護，狀況只是比廢墟好一些，純觀賞用！不但無法運行，上面也是雜草叢生，請務必遵守指示，可遠觀而不可褻玩焉！不開放的地方也請不要靠近，要做孩子的好榜樣啊～

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

另外，園區沒有遮陽、遮雨的地方，僅有一個流動廁所，沒有販賣部或販賣機，若您帶孩子前來，不管是露營還是懷舊，都請記得帶足備品，這邊最近的店家也要走到外面大路上喔！而且，戶外蚊子很多，別忘了各種防蚊用品！

圓山自然景觀公園（兒童樂園／兒童育樂中心）
台北市中山區玉門街33號
捷運淡水線圓山站2號出口，往前走5-7分鐘。
完全免費！大草坪部分全天候開放，昨日世界等山區部分，每日僅開放8時-17時。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

ET快訊
雨彈續襲11縣市！台中升級豪雨特報　中南部明雨勢更劇烈
5同學開進蘇花隧道…副駕喊：減速！被BMW超車「一早看新聞沉
李佳芬還原「十指緊扣」現場　黑到無法無天「理事長就這個習慣」

關鍵字：焦糖綠玫瑰,caramelgreen,親子,育兒,教養,教育,親子旅遊,台北旅遊,捷運,圓山站,圓山動物園,兒童樂園,圓山自然景觀公園

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

必看！竹筷易發霉、塑膠促性早熟　兒童筷子怎麼挑？！

常逛超商的必看！　很少注意卻超危險的4個不安全區域

絕招！善用信封分配　帶孩子出國不擔心現金超支

小孩睡不好？一定要知道的兒童枕頭挑選攻略！

不忍愛女失望　單親媽扮日本美男拍父親節合照

幼生炫耀新文具　綠玫瑰：因為不曾窘迫，所以不懂珍惜

靈魂出竅or胎內記憶？　孩子詳述媽媽孕期去過的地方…

離捷運5分鐘！　舊兒童樂園變身圓山自然景觀公園

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

春風、健志「摩托車」騎進演唱會 洋蔥後頭...「腳踏車」入場超悠哉XD

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

劉以豪索吻失敗委屈：800萬也不可以？　「麥子姐」潑水「321」大洗白！

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

離捷運5分鐘！　舊兒童樂園變身圓山自然景觀公園

2019新竹市國際風箏節登場　動物風箏總動員好繽紛

瑪麗向王少偉說「不」！趙正平自告奮勇獻出「男男吻」

要開放了！落石封閉4年　五峰旗風景區第3層9/1重新開放

手機Line也能找停車位！　竹市埋設1130顆地磁感應設備

新疆再簽NBA戰將　勇士2017年冠軍班底克拉克加盟

仇人住3樓卻不知那一棟　惡情侶三秒膠怒灌大門鑰匙孔報復

地球其實是「甜甜圈形狀」？地平派學者打破圓形迷思

袁艾菲勾同事上床「買可樂」衝收視　曝光獨家獵愛祕技！

暗酸韓國瑜「一人高公文」？　侯友宜：做出政績才重要

超商購物「機車踏板獨留娃」　小手小腳露出...媽媽們都心碎了

這病害他小腿「破300個洞」！ 睡覺要拿水桶接嘆：比罹癌還慘

親子熱門新聞

捷運5分鐘！圓山兒童樂園再開放

口腔破超過30個洞　對抗腸病毒..

孩得流感　傻媽：能少隔離幾天嗎

餵奶非拚酒！寶寶吐奶是「餵太快

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

八仙塵爆倖存者：痛苦是爸媽哭了

寶寶喝奶　要注意這4點

孕婦抱小孩的兩種危害不得不關注

新手媽必看！PPSU還是玻璃？

喜歡磨蹭小雞雞！孩子性蕾期來怎..

寶寶睡覺發出鼾聲　媽咪要多留心

小孩長大了！青春痘冒不完怎辦？

被酸拍片賣小孩　YouTube..

腳腫得像麵龜！5招消除孕期水腫

更多熱門

相關新聞

全台唯一廟宇不被當嫌惡設施　1字頭房價加持買氣熱

廟宇是台灣民眾的信仰中心，知名的廟宇附近也容易形成商圈，高雄的武廟商圈就是如此，加上區域內有武廟市場這個採買重心，讓武廟商圈變成高雄購屋的熱區，新建案房價落在2字頭，中古大樓1字頭就能入手。

士林「天空樹遊戲場」點燈超夢幻

新生兒衣別放樟腦丸！蠶豆症童付慘痛後果

六寶爸兼差每月多賺1.5萬扛家計

胎內記憶？童詳述媽孕期去過那裡

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

熊大免費貼圖來了！　LINE上傳限時動態就送貼圖

台灣10歲男孩奪寶可夢世界冠軍

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

南韓三大社2019上半年損益出爐

麥當勞好貴？神人點餐法曝光：100元吃到吐

安宰賢神隱27hrs靠山遭起底　韓網罵翻

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

更多

最夯影音

更多

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面