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2貪警理容院插乾股50萬入袋　害彰縣警員調職大搬風

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▲彰化和美警插乾股被檢方起訴。（圖／ETtoday資料照）

▲身穿黑衣和美劉姓巡佐與理容業者喬事。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

和美警分局6月28日爆發查緝八大行業業務的金姓員警、及大霞派出所資深劉姓巡佐，涉嫌包庇轄區色情業弊案，彰化地檢署21日偵查終結，1年來兩人向色情業者插乾股共收取50萬，檢方依貪污治罪條例等罪嫌將2人提起公訴，同案辜、洪、阮及黃姓等4名業者也一併起訴。

▲彰化和美警插乾股被檢方起訴。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化大霞派出所劉姓巡佐爆出理容院插乾股。

當時經警檢調查發現，劉姓員警利用職務機會，將警方擴大臨檢勤務之時間及對象，事先向長期配合的2家色情業者通風報信，使之得以規避查緝，並以插乾股方式朋分盈餘，做為包庇之對價，而收受色情業者交付之賄賂，每月2、3萬元至5、6萬元不等。經過彰檢再度深入追查發現，同分局金姓員警亦涉嫌插乾股收賄，兩人隨即被記二大過，免職，退休金300萬元也沒了。

起訴書指出，劉、金兩警都知業者從事的是色情養生館，容留女子與不特定男客從事性交、猥褻之行為，他們利用插股的機會涉入，主要角色是提供擴大臨檢情資，以讓業者提早預防，兩員警犯罪後均已自白，分別繳交20萬餘元犯罪所得。

▲彰化和美警插乾股被檢方起訴。（圖／ETtoday資料照）

▲彰警大動作調職。

但也因為員警理容院插乾股事件，引起彰化警方大地震，大動作將50名資深組長全部調動，其中最令人矚目的是負責取締非法特種行業的第一組組長、與鹿港、溪湖、彰化市與員林市的偵查隊長職務，只要任期超過3年，全部大搬風，緊接著又調整17名任職滿6年的刑事小隊長異動，堪稱史大最大調職動作。

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關鍵字：和美警,理容院,插乾股,貪污

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