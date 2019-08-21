傳捷運中山站積水　台北捷運：不影響列車運行

▲捷運中山站積水。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」，下同）

記者黃巈禾、陳家祥／台北報導

21日發生午後雷陣雨，有網友在臉書社團「爆料公社」表示捷運中山站發生積水。對此，台北捷運公司表示，已派員引導旅客避開滲水處月台門上下車，並不影響列車運行。另外，台北市災害應變中心為於下午3時10分提升為三級強化開設，通知工務局、水利處、新工處、衛工處、警察局，環保局，民政局，媒體事務組派員進駐市災害應變中心協助應變。

台北捷運公司表示，下午2時35分淡水信義線中山站月台，因4號出口施工大雨造成一處天花板滲水，已派員引導旅客避開滲水處月台門上下車，並不影響列車運行；先前強降雨曾造成東門站地下連通道淹水狀況，則回報一切正常。

另外，台北市災害應變中心為因應0821午後強降雨，於下午3時10分提升為三級強化開設，通知工務局、水利處、新工處、衛工處、警察局，環保局，民政局，媒體事務組派員進駐市災害應變中心協助應變。

北市災害應變中心表示，這波對流緩慢移動，不若上次0722停滯在特定地區上空(如大安區)，而不斷生成雷雨胞，造成較長時間強降雨。但士林社子島、大同區、中山區一帶短時間因雨勢較大，造成延平北路七段八段、重慶北路三段四段，士林中正路及福林路交叉口一帶路面一度有約10-20公分積淹水，之後因為雨勢減緩，積淹水已逐步退去。目前也請士林及大同區公所、水利處加強留意當地積淹水災情，也請民政局透過里長、里幹事清查有無民宅淹水情形。