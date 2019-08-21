徐永明接任時力黨魁　與他黨合作持開放態度

▲時代力量新任黨主席徐永明。（圖／記者徐斌慎攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量21日緊急召開決策委員會討論黨主席改選事宜，繼續就懸缺的黨主席人選進行討論。歷時約兩小時的討論，由決策委員共推立法院黨團總召徐永明為新任黨主席。徐永明表示，上任後與其他政黨之互動合作，將持開放的態度，不過明年大選是否支持總統蔡英文連任，他則說將待九月中召開黨代表大會，會有更廣泛的討論。

徐永明表示，上任後與民進黨或其他政黨之互動合作，將持開放的態度，前主席邱顯智也已經起了個頭，因此他公開喊話「我隨時都準備好，要談多少次都沒問題」。他說，希望下次會談時不只有民進黨主席卓榮泰，民進黨團總召柯建銘也可以一起來，將一些政策的立場與價值與選舉一併來談，「邱顯智談到什麼階段我們就繼續談下去」。

徐永明說，各政黨都有自己的時程與主體性，他都予以尊重，跟卓榮泰「隨時都可以談、次數不限制」，不過希望未來談的範圍可以更廣過，包括很多政策議題都希望能一起討論。徐永明認為，立法院下個會期相當重要，時代力量的立場就是希望很多法案跟想法在下個會期都能夠落實。

不過談及時代力量明年大選是否支持蔡英文連任時，徐永明僅透露「我上兩次總統票都投蔡英文」，他認為總統的支持人選包含在整個大選的佈局內，上次決策會議的結論就是希望留待黨代表大會討論，現階段因中央更動，黨代表大會可能將延到九月中之後，待情勢更明朗再針對總統及立委相關佈局與應對策略進行更廣泛的討論。