徐永明接時力黨主席　林亮君342字感性PO文：支持、祝福

▲林亮君：時代力量加油。（圖／ 翻攝林亮君臉書）

記者楊亞璇／台北報導

時代力量21日緊急召開決策委員會，討論黨主席改選事宜，由決策委員共推立法院黨團總召徐永明為新任黨主席。對此，日前表態參選黨主席的台北市議員林亮君在臉書發文表示，很高興看到除了她之外還有其他夥伴願意挺身而出，她要向徐永明表達支持與祝福。

林亮君指出，徐永明出任新任黨主席，帶領時代力量前進，邁向2020大選的關鍵時刻，「黨主席是一個很大的責任，很高興看到除了我之外還有其他夥伴願意挺身而出，為黨接下這個擔子；我要在這裡表達我對永明主席的支持與祝福」，期盼時代力量從現在開始可以化解過去這段時間黨內的紛爭，找出共識，讓大家一起團結向前。

林亮君強調，她也會繼續以決策委員的身份參與黨務，一如這次參選的初衷，成為支撐時代力量的力量。



林亮君還說，感謝自宣布參選黨主席以來，來自各方好朋友的支持與鼓勵，雖然只有短短不到一個禮拜的時間，但每一句話，都讓她點滴在心頭。她提到，有支持者說，在時代力量近期的動盪中，因為她的參選讓他們看到了希望，現在她拜託大家，請繼續懷抱希望、對這個黨懷抱希望、對台灣懷抱希望，「我是林亮君，我會繼續和大家一起努力，時代力量，加油！」