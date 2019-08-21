黃國昌下一步…推藍綠國會不過半　組勢力對抗「惡魔黨」

記者楊蕓／台北報導

時代力量立委黃國昌宣布不繼續參選汐止區立委，交棒給國會辦公室主任賴嘉倫出戰。黃國昌21日受訪時表示，台灣國會最好的方式就是「藍綠都不要過半」，但在單一選區兩票制的前提下，第三勢力不易達到5%門檻，他也向國民黨主席吳敦義和民進黨主席卓榮泰喊話，要他們表態是否支持國會改革修憲案。

黃國昌21日受訪時強調，台灣國會最好的方式就是「藍綠都不要過半」，且必須有一群敢對抗金權政治、敢對抗惡魔黨的立委存在，每個委員會最少要有一人，總共8名立委，必須展現「只問是非不看顏色，只問對錯不看黨派」的決心。

他強調，「功成不必在我」，他會用最大的力量，把符合條件的人推進立院。

媒體追問，現階段第三勢力很難達到5%門檻，是否考慮與民眾黨形成策略聯盟或與其他第三勢力合作？黃國昌坦言，他很清楚單一選區兩票制的效果，對於很多資深媒體人、政壇前輩，認為他應該去推動修憲打破單一選區兩票制，或改成德國的聯立制，「這個我都了解，但現在獲利最大的是誰？就是藍綠兩黨啊！他們會願意改嗎？」

黃國昌接著痛批，2015年藍綠都說要憲改，「請問改到哪？自私自利嘛！」現在制度對他們有利，就算他喊破喉嚨也不會改，這就是現實。另外，2015年藍綠說要國會改革，共同政見是「強化國會監督能量，建立國會聽證制度」，結果選票騙到了，「現在是2019年，請問國會聽證調查制度在哪？騙選票到這種程度嗎？」

黃國昌更點名國民黨主席吳敦義和民進黨主席卓榮泰，要他們表態是否支持，並面對2015年開出的政見跳票，直批「真正跟國家發展攸關系的事不敢談、不願意面對，每天都在花時間處理選舉技術性的問題，難怪台灣民主政治越來越墮落。」

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）