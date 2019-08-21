陳雨凡頻開砲　黃國昌冷回應：希望她可以爭取更多選票

記者蔡文鈴／綜合報導

時代力量立委黃國昌確定不爭取該選區立委連任，改派辦公室主任賴嘉倫出征，是否列黨內不分區立委？下一步動態受到關注；而黨內立委擬參選人陳雨凡頻對黃國昌開砲，要求解釋為何要把選區託付給賴嘉倫，對此，黃國昌21日受訪冷回應，「對於陳雨凡就祝福，好好努力，希望她可以爭取到更多選票，對於其他的事沒有回應，我對她沒有負什麼責任。」

黃國昌也說明，自己的下一步就要台灣國會藍綠兩大黨都不要過半，且每個委員會都至少要有一個人對抗「惡魔黨」。

黃國昌表示，台灣國會最好的方式是，藍綠兩大黨都不要過半，而「攻成不必在我」會用自己最大的力量把適合人選推到立法院去，且每個委員會都必須要有一個人，要有人敢對抗金權政治、敢對抗惡魔黨，所以幾個月前自己一直在為這個目標努力，這些立委必須要跟人民展現絕心「只問是非不看顏色、只問對錯不看黨派」。

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



不過若要達成不讓藍綠兩黨在國會過半，若政黨得票率未達百分之五的門檻，將分配不到任何席次，是否和民眾黨或其他小黨策略聯盟？黃國昌說，之前藍綠兩黨就曾跟他說要達成這件事必須要先修憲，因為單一選區兩票制對藍綠有利，但是他們願意改嗎？2015年兩大黨都說要推動憲改，說國會要改革，強化國會監督的能量、建立國會聽證制度，結果呢？2016年票騙到啦，請問國會聽證調查在哪？