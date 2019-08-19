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最萌消防小將！錄取率3.8%搶破頭　還能把「消防車」帶回家

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▲最萌消防小將！錄取率3.8%搶破頭　還能把「消防車」帶回家。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市消防局舉辦「消防小萌將」體驗營，錄取率僅3.8%。▼（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市「消防小萌將」活動18日在新竹市消防教育訓練基地「萌萌噠」登場！60位小朋友實際體驗火災及地震應變，並建立戲水安全等消防常識，通過勇氣、信心、智謀、仁愛及嚴謹等5關考驗。新竹市政府表示，新竹市出生率全國名列前茅，14歲以下兒童人數比例也是全國最高，佔總人口數超過18%，讓兒童快樂安心長大，是市府持續努力的方向，透過這次消防夏令營，小朋友可以跑跳又動腦，帥氣又有智慧，相當充實且有意義。

新竹市消防局舉辦「消防小萌將」體驗營，延續往年活動熱度，共有39萬4000多次的點閱率及1555則留言報名，錄取率僅3.8%。活動帶領學童體驗消防生活並學習防災常識，包含體驗雲梯車救災、穿消防衣滅火、火災報案技巧、地震應變等，現場關卡精彩刺激超有趣。

▲最萌消防小將！錄取率3.8%搶破頭　還能把「消防車」帶回家。（圖／記者陳凱力翻攝）

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▲▼小朋友在火災搶救體驗中，更可以穿上特別訂作的「迷你消防衣」，體驗搭乘雲梯車營救受困民眾、射水滅火。

▲最萌消防小將！錄取率3.8%搶破頭　還能把「消防車」帶回家。（圖／記者陳凱力翻攝）

小朋友活動全程穿著與消防同仁一樣的常訓服，在火災搶救體驗中，更可以穿上特別訂作的「迷你消防衣」，體驗搭乘雲梯車營救受困民眾、射水滅火，同時教育小朋友發現火災一定要大聲呼救，打119報案；地震來了要先「趴下、掩護、穩住」，情境設計多元，寓教於樂中與小朋友互動，活動結束後每位小朋友都可獲得1台超好玩的樂高消防車，將消防魂帶回家中，不斷升級。

小朋友體驗活動後，消防局也發揮創意以大野狼與小紅帽的故事，以手偶表演方式粉墨登場，小朋友聚精會神聽著布偶劇中的劇情高低起伏，也在歡笑中把最正確的消防常識帶回家。市長林智堅表示，消防隊是小朋友的超級英雄，每個小萌將通過考驗後回家後跟爸媽分享消防常識，讓城市安全從小扎根。

▲最萌消防小將！錄取率3.8%搶破頭　還能把「消防車」帶回家。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲最萌消防小將！錄取率3.8%搶破頭　還能把「消防車」帶回家。（圖／記者陳凱力翻攝）

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關鍵字：新竹市政府,消防,兒童

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